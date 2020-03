【新冠肺炎】美國CDC顧問：擔心病毒「穿梭」南北半球

美國范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)的沙夫納博士(Dr. William Schaffner)在當地時間3月18日在接受澎湃新聞(www.thepaper.cn)專訪。

他是傳染病學、預防醫學和衛生政策教授,他曾擔任美國國家傳染病基金會(National Foundation for Infectious Diseases)主任,也是美國疾病控制與預防中心(The Centers for Disease Control and Prevention,CDC)的長期顧問。

當他被問及預計目前美國和歐洲等疫情大概會持續到什麼時候才能完結,他說:「這是個非常難回答的問題。讓我們思考這樣一個問題:新冠病毒會不會和其他冬季呼吸道病毒相類似?在世界上的一些地區,流感在冬天很活躍,但會在夏天消失。這種新型冠狀病毒會像其他呼吸道病毒一樣嗎?我們不知道。」

醫學界對於新冠肺炎疫情會否隨着天氣變暖而緩和甚至消失沒有統一的說法。美國范德堡大學醫學中心的沙夫納博士憂慮它會隨南、北半球天氣變化出現在不同區域。圖為3月20日美國紐約時報廣場內,有藝術家在大型廣告板下演出,表達對醫護人員的謝意。(AP)

他表示:「我會說,常見的人類冠狀病毒某種程度上是季節性的。他們也是在冬天活躍的,然後在夏天消失,但像流感一樣不會完全消失。」

他稱:「所以,這種新的冠狀病毒會怎麼樣?我不知道。我擔心的是,這種病毒可能會在世界的溫帶氣候地區繼續保持低水平的存在。在北半球的夏天它們會轉移到南半球,因為那時正好是南半球的冬天。所以,到時澳洲、新西蘭、南美、南非等(南半球國家)可能會出現更多新冠病毒疫情。等到我們(北半球)冬天的時候,病毒又會回來,也許我們會看到它會和流感在一起出現。這樣就有兩種病毒,會在明年冬天引起嚴重的季節性疾病。