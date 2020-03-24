【一分鐘看世界】東京奧運延期難免？、布洛芬爭議、多國抗疫缺失

今天是3月24日，星期二。局部有雲的早上，你需要知道的國際新聞：
東京奧運延期難免？
在疫情之下，日本能否如期舉行東京奧運成為焦點。國際奧委會（IOC）周日召開緊急會議，奧委會主席巴赫（Thomas Bach）強調，取消東京奧運並不在討論議程，但隨著疫情在全球大流行，延遲舉行會是一個選項。隨着加拿大宣布不派員參加，東奧延期似乎已不可避免。國際奧委會委員龐德（Dick Pound）周一（23日）向《USA TODAY》透露，受疫情影響，東京奧運將延期至2021年舉行。東奧延期對日本會造成多少損失？……（按此閱讀更多）
國際奧委會委員龐德向《USA TODAY》透露，受疫情影響，東京奧運將延期至2021年舉行。圖為2020年3月23日，日本東京一名男子在2020年東京奧運的廣告牌前經過。（路透社）
布洛芬爭議
最近網上盛傳服用「布洛芬」（Ibuprofen）可能會使新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病情惡化。「布洛芬」屬非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），是港人遊日必買的止痛藥中的主要成分。世界衛生組織（WHO）及後澄清，「布洛芬」令病情惡化的講法沒有根據，但為何這種止痛藥會引發爭議？……（按此閱讀更多）
新冠肺炎：世衛表示，沒有證據表明服用「布洛芬」（Ibuprofen）類藥物會令病情惡化。圖為「布洛芬」藥丸。（AP）
多國抗疫缺失
全球新冠肺炎確診人數連日持續激增，截至周日，美國累計32717宗確診個案，共409人不治。無論中國還是歐美，一開始的應對都不盡人意，疫情對任何國家來說都是挑戰。但歐美國家可能是錯在一開始已對中國疫情警覺不足……（按此閱讀更多）
新冠肺炎：美國新冠肺炎確診人數連日持續激增，圖為美國3月23日一名戴上防護手套及口罩的醫護。（AP）
默克爾若確診的B計劃
德國總理默克爾（Angela Merkel）透過政府發言人表示，一名上周五替她注射肺炎球菌疫苗的醫生對新型冠狀病毒的測試呈陽性，她將接受隔離，未來幾日接受病毒測試，並開始在家工作。從意大利、西班牙，到法國、德國，歐盟國家隨着新型冠狀病毒肺炎，不顧《神根公約》而封關自保，這種「大難臨頭各自飛」的現實讓人再次質疑「歐盟夢」是否已然破滅……（按此閱讀更多）
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