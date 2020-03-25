利物浦華人：戴口罩曾被當異類　查理斯王子確診後英國人終於醒了

英國首相約翰遜（Boris Johnson）下達「全國禁足令」，宣告英國將從「佛系防疫進入魔系防疫」，但一向講究紳士身段的英國人仍保持樂觀。一位台商說，直到今天傳出英國王儲查理斯王子（Prince Charles）確診新冠肺炎後，英國人似乎才真正意識到，病毒已到家門前，大事不妙了。

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英國自3月5日出現首例本土死亡病例以來，至今超過400人因感染新冠病毒病逝，確診人數超過8千人；英國民眾主要交通工具是位於地下四層的密閉地鐵，嚴重衝擊英國的「佛系防線」。

時間回到兩周前，一年一度的歐聯情緒沸騰，即使病毒正在入侵，英國球迷彷彿是打死不退的勇士。旅居英國的台商黃小姐當時就在利物浦晏菲路球場，親眼見證4、5萬名歐洲球迷不戴口罩，盡情嘶吼；黃小姐帶了三層口罩跟圍巾，口罩要包在圍巾裡，避免惹來異樣眼光，她還隨身準備消毒液，成為現場最另類的球迷。

賽後，熱情不退的球迷擠爆酒吧，每個人近身交談，話題離不開刺激的球賽，致命的新冠肺炎早就拋在九霄雲外。

黃小姐說，亞洲人很緊張，3月15日前，在英國的大陸留學生已離境超過八成，但歐洲人並不太在意，仍然不願意戴口罩；她住在利物浦1個多月，剛戴口罩時彷彿異類，全巴士的人都會回頭注視她，「全世界都在消毒，只有英國不消毒」。

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疫情持續延燒，3月22日適逢英國母親節，英國人再度攜家帶眷外出，彷彿病毒大舉出籠，逼得約翰遜強硬宣布，23日晚間開始實施為期3周的全國禁足令，「如果你不遵守，警察有權力強制執行，包括罰款和解散聚會」。

從歐聯到禁足令，時間不到兩周，英國景象已經出現變化，大眾運輸減班，公車司機開車戴口罩又戴手套，還會開車窗。最新訊息是查爾斯確診，連王室都被病毒入侵，對英國人是一大警訊。

黃小姐說，她本來打算等疫情更穩定些才離開英國，但她現在已訂了下周華航機票回台灣，預計14小時的航程中穿防護衣、戴口罩和護目鏡，盡量不上廁所；為了減少變數，她會比平常更早到機場準備，最近更要保護好自己不能發燒，否則航空公司會禁止登機，不知何時才能回家了。

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