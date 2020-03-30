【志村健病逝】日本喜劇之王志村健因新冠肺炎逝世

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在日本繼續擴散，有「喜劇之王」之稱，在《阿笨與阿占》中廣為人識的「阿笨契爺」志村健因患上新冠肺炎逝世。

志村健病逝：志村健因感染新冠肺炎逝世，終年70歲。圖攝於2014年。（Getty）

根據其事務所表示，志村健在3月17日開始略感不適，在19日開始出現發燒，呼吸困難等徵狀，在20日送院。當時志村已出現嚴重肺炎，經檢測後在23日確診新冠肺炎。

事務所在25日發表其確診和入院消息，成為日本演藝界人員首位確診者。雖然志村持續接受治療，但最終仍在29日晚上11時不治，終年70歲。

志村健本名志村康德，1950年2月20日生。志村在1973年以實習生身分加入火TBS電視台，在《八點！全員集合》中表現出色逐漸成名。在1987年改在富士電視臺播出以他本人為主的節目《志村大爆笑》，獲得相當收市，並奠定其日本喜劇界的地位。

在1996年期間有傳聞他已經死亡，讓他特地開記者會出面澄清。

2004年日本電視台（日TV）播出《天才！志村動物園》的動物綜藝節目，同由志村健擔任主持，而其單元節目《阿笨與阿占》更在台灣、香港大受歡迎。志村作為劇中黑猩猩阿笨的契爺，廣受認識。