【新冠肺炎】特朗普與普京通電話後　俄方聲明未提關鍵原油共識

美國總統特朗普（Donald Trump）3月30日晚上和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話長談後，美國白宮、俄羅斯克里姆林宮各自發表聲明，但對兩人談話重點內容的描述並不相同。

2019年11月11日在巴黎，特朗普（左一）與普京（前排右）在紀念第一次世界大戰結束一百周年慶祝典禮上握手（Reuters)

克里姆林宮官網當天發表聲明，強調兩人通話的焦點是加強與新型冠狀病毒大流行作鬥爭的合作，「兩國元首對冠狀病毒全球迅速蔓延表示嚴重關切，並相互通報了各自國家為應對這種威脅所採取的措施。」聲明又稱 「他們討論了兩國在這一領域加強合作的選擇。」

白宮聲明在這一點上確認兩位總統討論了為防控疫情在世界範圍內所做的努力，兩位領導人「同意通過二十國集團（G20）緊密合作，推動國際合作以戰勝病毒並重振全球經濟。」

美方重點強調原油共識

但與此同時，美方重點強調兩人就穩定原油市場有共識。白宮聲明說，領導人討論重要的雙邊和全球問題，「特朗普和普京就穩定國際能源市場的重要達成共識。」特朗普和普京在通話中還討論委內瑞拉問題，特朗普重申委內瑞拉局勢嚴峻，希望看到以民主過渡的方式結束持續的危機。

克里姆林宮的聲明中，有關原油議題的方面僅提到「兩國元首交換對當前國際原油市場的看法，同意兩國能源部長繼續就此保持對話。」