【新冠肺炎】西班牙貧困地區民眾感染風險為富裕地區7倍

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情繼續在全球肆虐，西班牙疫情嚴重，該國4月2日累計確診個案逾11萬，累計死亡個案逾萬宗。英國媒體報道，資料顯示西班牙貧困地區民眾感染新型病毒的風險，竟是在富裕地區的7倍，專家稱疫情大大傷害西班牙的老年人、邊緣人群和從事低收入工作的人。

新型冠狀病毒肺炎：圖為4月2日西班牙巴塞羅那兩名停屍間的工人移動載有新冠肺炎死者的棺材。（AP）

《衛報》（Guardian）4月1日報道，西班牙加泰羅尼亞地方政府製作的一份疫情分布地圖顯示，巴塞羅那（Barcelona）貧困社區居民感染新冠肺炎的機會，竟是富裕地區居民的6至7倍。

西班牙許多地區仍未已從2008年的經濟危機中恢復。該國失業率為13.7%，是歐盟平均水平的兩倍，青年失業率更高達30.6%，有大約一半人口難以維持生計。

貧窮和健康狀況差成惡性循環

在巴塞羅那低收入社區Bon Pastor工作的全科醫生巴利略塞拉（Nani Vall-llosera）指出，許多必要的政府工人從事低地位、低報酬的工作，他們很容易受到病毒感染。

巴利略塞拉指，在購物中心、超市、養老院工作的人及清潔工人在工作時沒有防護裝備，有時甚至沒有口罩。這些人很可能會被感染，他們回家後又會感染周圍的人，因為他們居住在狹小公寓，難以自我隔離。他又認為，貧窮和健康狀況不佳是一個惡性循環。

專家呼籲關注社會不平等

馬德里（Madrid）阿爾卡拉大學（University of Alcalá）及美國約翰斯‧霍普金斯大學公共衛生學院（Johns Hopkins School of Public Health）的流行病學和公共衛生教授佛朗哥（Manuel Franco）認為，隨着新冠肺炎疫情持續，收入、性別、教育和出生國家帶來的不平等愈來愈明顯。

佛朗哥表示，西班牙政府正努力減低疫情帶來的經濟影響、保護弱勢群體，但結構性不平等仍在持續惡化。他認為，政府目前幾乎每一個要作的決定都應該從這些社會不平等的角度出發。