【新冠肺炎】美國駐華大使發文感謝中國出口醫療用品到美國

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球不斷升級之際，醫療物資引發各國搶購。美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）4月3日在使館官網、官方微博及微信公眾號發布中英文公開信《向前同行》，感謝中國幫助，出口醫療用品到美國。

美國駐華大使館官方網站4月3日刊登大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）發表的公開信。

布蘭斯塔德提到，美國總統特朗普與中國國家主席習近平3月26日就COVID-19全球大流行有非常好、富有成效的電話會談。他稱「3月29日，我與中國外交部副部長鄭澤光談了關於我們兩國打擊COVID-19的共同努力。我強調了現在就是向前看的時候，並對中國就出口需要的醫療用品到美國，對我國政府給予幫助，傳達了我的感謝。」

布蘭斯塔德稱，美國大使館已經辛勤工作，為美國和中國公司牽線，以滿足美國對關鍵個人防護用品不斷增加的即刻需求。他寫道「我們正與中國政府官員緊密合作，加快來自中國的貨物運輸。沒有一個國家可以獨自打這場戰役。我有信心，我們兩國將繼續找出共同合作的方法，抗擊這個威脅所有人生命的共同敵人。」

在公開信中，布蘭斯塔德還強調美國駐華使團全體繼續支持並關心在北京使館及五個領事館工作的中國同事，他稱「我們現在也牽掛着在美國的家人、朋友和我們所愛的人的健康安全。我們正在做的工作至關重要，我鼓勵各位繼續堅定抗疫。」

值得一提的是，美國食品和藥品管理局（FDA）4月3日表示，在確認滿足相關要求的前提下，將允許美國醫療機構使用中國生產的KN95口罩。

隨着疫情在全球多地爆發，口罩等醫療物資供需緊張問題更加突出。圖為在德國法蘭克福，一家藥店門口擺放着戴口罩的卡通人偶。（新華社）

FDA被指是改變了立場，Buzzfeed新聞網站3月29日曾指出，美國病例激增口罩短缺，但FDA拒絕允許中國製造的KN95口罩進入美國。