【新冠肺炎】特朗普：世衛將疫情政治化

美國和世界衛生組織（World Health Organization，WHO）就新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的罵戰持續，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）4月8日稱各國不應將疫情政治化，不過美國總統特朗普（Donald Trump）之後則批評對方一開始處理疫情不力。

特朗普在白宮出席定期記者會時，稱其他國家對世衛的撥款比美國少得多，但世衛的舉動卻明顯地傾向對中國有利，因此認為這不是好事，亦對美國不公平。他提到世衛錯誤應對疫情，並極力低估疫情的威脅。對於譚德塞的言論，特朗普回應指，從世衛對中國的關係來看，譚德塞卻談及政治問題，實在令人難以置信。

他認為，世衛應認清優先次序，並指華府會研究決定是否在將來繼續向對方撥款。而同場的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則呼籲世衛該完成應份責任，同時指現在不是向中國報復的時候，但強調北京須就疫情提供更清晰的數據。

至於在美國應對疫情措施方面，特朗普表示華府廢除一切官僚壁壘，為企業生產呼吸機及口罩大開方便之門，稱將來會有足夠的呼吸機以備不時之需，同時透露在5月會有3億個新口罩運抵美國。他相信美國死於疫情的人數或會比預計的少，並等待喪生人數明顯下降後重開經濟。

另外，特朗普又提及與英國官員聯絡，慰問首相約翰遜（Boris Johnson）的狀況，稱對方的情況有好轉，相信可以捱過難關。

根據美國約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的即時數據顯示，目前全球的確診個案增至1,504,971宗，其中美國佔424,945宗，當地有最少14,529人不治、23,292人康復。