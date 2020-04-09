【新冠肺炎】美傳染病專家籲改變打招呼習慣　不再握手

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）主任福奇（Anthony Fauci）在出席一個訪問時表示，美國人應改變握手習慣，以避免傳播新冠肺炎以致流感一類的傳染疾病。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月7日，紐約洲是美國疫情重災區，政府實施居家令，紐約市的時代廣場街道上空空如也。（Reuters）

福奇在接受《華爾街日報》Podcast節目訪問時，談到疫情過後美國人未來應如何回復正常生活。福奇表示屆時要循序漸進，或保持防疫時的習慣，例如勤洗手。

福奇後談到美國人亦應警惕未來傳染病的傳播，其中提到：「我想我們要改變握手的習慣，不再握手。這不只是預防感染新冠肺炎的好方法，更可令美國的流感數字大降。」

握手是傳播呼吸道疾病的其中一個主要途徑，因手部會碰觸物件，病菌會沾在手上一段時間，在握手期間傳播他人。

疫情不一定在夏天自然消退

另外，《紐約時報》報道，美國國家科學院（National Academy of Sciences）一份給予白宮的報告中，表示疫情不一定會在夏天時自然消退。報告中提到即使有研究指溫度及濕度提高可以令病毒活性下降，但實驗結果說服力不足。

報告以溫度及濕度均頗高的澳洲及伊朗為例，因病毒依然廣泛傳播，說明夏天不一定會令疫情自然消退。