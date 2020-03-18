【新冠肺炎】周巧兒愛犬離世　獸醫：驗屍確認死因可減低恐慌

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，早前確診新冠肺炎的馬主周巧兒的寵物松鼠狗測試結果呈陰性後，漁護署上周六（14日）已將其交還主人，惟松鼠狗前日（16日）離世，由於主人不願為狗隻驗屍，故無法確定死因。有獸醫認為狗主有權拒絕將狗隻解剖，惟從公共利益出發，驗屍有助了解死因，排除寵物傳播病毒的偏見，減少不必要的恐慌。有狗主坦言不擔心狗隻會感染新冠病毒，會如常帶狗隻散步，不過會加強為寵物清潔。

黃女士養有兩隻狗狗分別是Jacktar（左）及coco（右），她認為狗隻已有打預防針，應該不會感染到新冠肺炎。 （黃偉民攝）

本港愛貓愛狗人士不少，根據政府統計處數字，全港有241,900個住戶有飼養貓或狗，實際飼養貓狗數目約為221,000隻狗和184,100隻貓，寵物貓狗數量合共為405,100隻。新型冠狀病毒肆虐期間，有狗隻對新型冠狀病毒呈「弱陽性」，惟不少狗主坦言不太擔心，但會加強為寵物清潔。

黃女士養有兩隻寵物狗，分別是Coco及Jacktar。她已為兩隻寵物狗打預防針，「佢哋唔應該會感染到（新冠肺炎），出街後都要抹腳先入屋」，她不會因周巧兒的松鼠狗感染病毒而減少放狗次數，反而會改變放狗時間，盡量早點外出，避免到人多地方。另外，黃女士認為很多人在家中不斷用清潔用品清潔，「令狗狗有chemical reaction，好容易敏感，而家佢哋一行出街聞到清潔劑就打黑痴」。黃續指，現時只能靠自覺，如她曾到確診者出沒的地方，回家後會自我隔離，不接觸狗隻。

另外，不少外籍家庭傭工平日亦要帶寵物狗落街散步。其中一名來自菲律賓的家庭傭工受訪時指，今日專程帶寵物犬Jumbo到荃灣狗公園散步，她指僱主有提醒她要小心新冠肺炎，狗狗需要抹身才可入屋。

獸醫黎昌生指，從漁護署公布的資料顯示，周巧兒的松鼠狗經檢驗後對病毒測試結果呈陰性，理應已無病毒，而且牠從未出現任何新型冠狀病毒的相關病徵，故並無證據顯示松鼠狗是因感染病毒致死。黎昌生續指，該松鼠狗近期在動物居留所密切監察，又在陌生環境被工作人員接受多番檢疫測驗，不排除會有焦慮，而且牠年屆17歲，已屬高齡，本身患有其他疾病，所以相信是其他死因。

黎昌生表示，松鼠狗死後，只要主人將遺體妥善用膠袋包裝，按正常程序處理動物屍體即可，一來漁護署測試結果是陰性，二來病毒不會在死去的動物身體內繁殖，故市民無須過於擔心。

至於狗主表示不願意為狗隻進行驗屍確定死因，黎昌生坦言狗主絕對有權拒絕將狗隻解剖化驗。惟從公共利益及科學研究角度出發，他認為驗屍能夠了解死因是否與新冠病毒有關，有助破除寵物會傳播病毒的偏見，減少不必要的恐慌。