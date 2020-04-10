【新冠肺炎】中國外交部答英媒記者：「隱瞞疫情論」不客觀不公正

新冠肺炎（COVID-19）在全球迅速蔓延後，針對中國政府的批評聲音也與日俱增，中國外交部4月9日對此作出回應。

在中國外交部例行記者會上，有英國廣播公司（BBC）記者問到「確實有很多科學家認為，中方及時向世衛組織分享了新冠病毒基因組序列信息，並為國際社會抗疫作出巨大貢獻。但你是否認為，中方要對在疫情爆發初期出現的問題進行反思呢？」記者又提到「有評論認為，武漢當地在疫情發生初期存在『隱瞞』信息的情況。你對此有何評論？」

中國外交部發言人趙立堅回答稱，中方始終本着公開、透明、負責任的態度，及時向世衛組織以及有關國家和地區通報疫情信息，得到國際社會充分肯定、高度評價和普遍讚譽。

西方輿論頻繁指摘中方「隱瞞疫情」。圖為2020年1月27天安門城樓前武警戴着口罩站崗。（AP）

趙立堅稱，所謂「中方隱瞞疫情論」是不客觀、不公正，他稱，疫情發生後，中國人民團結一心，眾志成城，奮力抗擊疫情，為全世界抗疫鬥爭贏得寶貴時間，作出重要貢獻。他又稱，新冠病毒是一種全新病毒，人們對它的了解有一個過程，並不存在所謂的「隱瞞」。

英國國內近日開始出現指摘中方的聲音，英國智庫傑克遜協會（Henry Jackson Society）4月6日發表關於全球健康危機的報告，題為「新冠病毒賠償？評估中國潛在的罪責和法律應對途徑」，報告認為英國可向中國索償3510億英鎊。