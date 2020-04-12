【新冠肺炎・措施】西班牙派1000萬個口罩　紐約市本學年不復課

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

西班牙：部分行業如建築業和製造業將可在4月13日復工，政府4月11日就相關放寬措施發出指引，企業必須提供適當的防護裝備，並確保員工之間至少有兩米的空間。當局又計劃未來數天在公共交通樞紐派發1,000萬個口罩，但不會強制民眾戴口罩。

美國：紐約市長白思豪（Bill de Blasio）4月11日宣布，當地公立學校在今個學年都不會復課。他指出本學年餘下時間都要關閉學校是一個痛苦的決定，但相信這是正確。白思豪3月16日宣布關閉當地所有公立學校，並預定4月20日重新開學，惟紐約疫情嚴重，需進一步押後復課日期。

新加坡：企業發展局及旅遊局4月11日發表聯合聲明指，12日開始，民眾進入超級市場、便利店、藥房和購物中心時，必須戴上口罩，否則會被拒諸門外。



基礎建設統籌部長兼交通部長許文遠11日在Facebook發文指，乘搭公共交通工具的乘客今後都須戴上口罩，以防止傳播新冠病毒。

沙特阿拉伯：沙特官方通信社（SPA）4月12日報道，國王薩勒曼（King Salman）已批准延長宵禁，直至另行通知，主因疫情持續在當地擴散。國王薩勒曼3月22日宣布，全國23日晚上起實施為期21天的宵禁，民眾在晚上7時至翌日早上6時必須留在家中。

圖為4月10日位於德國小鎮Fortzlar內的聖彼得大教堂內，信眾在基督受難日祈禱。德國政府因應國疫情持續，要求民眾減少聚集活動，以及保持社交距離。（AP）

德國：所有入境者實施須表受強制隔離，措施4月10日生效。根據新規，德國和歐盟公民以及在德國擁有長期居留權的外國人，一旦前往國外並逗留數天，返回德國後必須強制居家隔離14天。不具備「有說服力理由」的人士不得入境德國。外交官、商務人士以及醫務人員不受這一規定的限制。這項規定的有效期初步定於截至4月19日。

意大利：總理孔特（Giuseppe Conte）4月10日宣布，原定在3月9日至4月13日實行的全國「封城」措施將延長到5月3日。

儘管衞生部門的首長稱該國疫情已達高峰，他們仍呼籲民眾嚴格遵守已在3月14日起實行的全國「封國令」。有關措施會持續至4月25日。政府已說明預期會在延長2周。

圖為4月10日西班牙馬德里一所醫院外，一批醫護人員在紀念一名染疫殉職的護士。（AP）

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土耳其：政府在31個主要城市實施為期2天的居家隔離令。

土耳其現時僅限制20歲以下以及65歲以上者必須留在家中。政府擔心天氣好轉，人們或不理政府呼籲出外，增加傳染風險。政府決定由10日午夜起進一步擴大限制範圍，包括首都安卡拉，伊斯坦布爾以及29個城市。新措施項下禁止所有居民離開住所直至12日。

安卡拉所有國際航班已暫停，此外政府限制人們在國內旅遊、關閉學校、咖啡店及酒吧，大型集會亦停辦。

日本：東京都知事小池百合子4月9日表示，地方和中央政府就緊急狀態下哪些企業應關閉這一備受矚目的爭論已獲解決。她說，已與經濟再生大臣西村康稔達成協議。日本放送協會（NHK）報道，小池會堅持關閉彈珠機店和網絡咖啡廳，以及縮短餐廳營業時間的計劃，但會接受中央意見允許百貨公司和家居中心等商店營業。

東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋的營運商東方樂園公司（Oriental Land Co.）4月9日表示，兩個主題樂園會再次延長關閉時間，決定在5月中旬重開。該兩個主題樂園自2月29日起關閉。

美國備受新冠肺炎疫情影響，除了醫院人滿為患，殯儀館的負責人亦忙個不停。圖為愛達荷州一家人在向先人道別，疫情導致他們無法為逝者舉行傳統的葬禮。更有親友只能通過視像直播出席參加儀式。（AP）

韓國：韓國政府4月9日宣布將自4月13日凌晨起，暫停給予90個地方的免簽證安排，包括香港、澳門、台灣、新西蘭、馬來西亞、新加坡、泰國、澳洲、意大利、德國、西班牙、法國等地。來自這些地方的旅客要申請簽證。另外，韓方在4月5日前核發予外籍人士的90日以內短期簽證也會失效。

新西蘭：總理阿德恩（Jacinda Ardern）公布，4月10日起每位乘飛機回國的新西蘭人都必須接受隔離，入住政府認可的隔離設施最少14日，她稱政府已找到可借用的18間酒店，以配合新的隔離措施。該國之前自3月20日起已禁止外國人入境。