【新冠肺炎】美國26歲囚犯因疫情獲釋放　一天後就涉犯謀殺案

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在美國持續，當地政府由於擔心病毒會在獄中傳播，佛羅里達州一個監獄提前釋放部份囚犯，當中包括因持有毒品而遭收押的威廉姆斯（Joseph Williams）。不過這名26歲男子在獲釋放一天後，就因捲入一宗謀殺案再度被捕。

新冠肺炎：新型冠狀病毒肺炎疫情在美國持續，圖為佛羅里達州民眾4月13日在超市購買肉類等產品。（Getty）

美國有線新聞網絡（CNN）4月14日報道，威廉姆斯3月13日因持有海洛英及吸毒工具被捕。當局3月19日釋放連同他在內的的100多名獄中人士，以遏制病毒在獄中傳播，保護囚犯及工作人員。

希爾斯伯勒縣（Hillsborough）治安官克羅尼斯特（Chad Chronister）指出，威廉姆斯正等待一個低級非暴力犯罪的判決而被還押，但他利用這次出獄機會犯罪。

警方3月20日在一宗槍擊事件中發現一名男子當場死亡，威廉姆斯因涉及此案被捕。他被控以二級謀殺、拒捕及持有槍械等罪名。

克羅尼斯特指出，每一宗謀殺或暴力犯罪，都是社區中最糟糕且令人作嘔的例子。當局又指，威廉姆斯有很長的犯罪記錄，他已因35項控罪而被捕。

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