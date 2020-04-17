【新冠肺炎・疫情】新加坡確診個案超五千　俄羅斯確診創單日新高

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，美國、西班牙、意大利、法國、德國和英國的確診個案已超越中國，其中美國確診個案已是排名第二的西班牙的3.5倍。全球累計確診病例升破215萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

全球：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月17日下午10時28分，全球新增確診22,914宗，累計病例為2,181,508宗，新增死亡個案1,804‬宗，累計死亡人數為147,337人。全球痊癒人數累計有554,899人。

美國：美國：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月17日下午10時29分，美國確診個案增至671,493宗，新增144‬宗。死亡個案達33,288宗，增加2宗。痊癒個案達56,236宗。美國已有3,423,034人接受檢測。

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英國：政府網站4月17日公布，截止當地時間16日下午5時，該國醫院新增847個死亡個案，累計14,576人。確診個案新增5,599個，累計108,692個。

新冠肺炎疫苗料在2021年前都不會面世，而世衛前孕產婦、新生兒、兒童和青少年衛生司司長科斯特洛（Anthony Costello）稱，英國在此之前或會有6波疫情。

俄羅斯：該國確診個案再創單日新高。全國4月17日新增4070確診個案，令累計確診個案增至32008個。死亡個案新增41個，累計死亡個案增至273個。痊癒個案286個，累計痊癒個案2590個。

印尼：衞生部17日公布，該國新增確診病例有407個，累計確診病例增至5923個；死亡病例增加24個，累計死亡520個；新增治癒個案有59個，令累計痊癒個案增至607個。

法國：法國國防部長帕利（Florence Parly）4月17日稱該國航母戴高樂號（Charles de Gaulle）上2,300名船員中，有一半已確診患上新冠肺炎。

她向國會表示，在2,010個檢測結果中，有1,081個樣本對測試呈陽性反應。此外她補充說，艦上545名船員有徵狀，24人已入院。

印度新冠肺炎疫情：圖為4月16日印度新德里新冠肺炎死者的親屬用繩將遺體放入新挖的墳墓中。（AP）

西班牙：西班牙新增確診個案5,252宗，令累計確診個案增至188,068宗。新增死亡個案585個，累計總死亡人數增至19,478人。不過這個數字跟該國4月初單日錄得900人死亡相比已顯著回落。

新加坡：新加坡衞生部4月17日指，該國新增623宗確診案例，再創單日確診新高，全國累計5,050宗。死亡個案當天沒有增加，全國累計10宗。該國新增31宗康復案例，累計683人康復。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）4月16日公布數據顯示，德國確診病例新增2,866個，新增確診數量連續第二日上升，累計130,450個；死亡病例新增315個，累計3,569個。

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意大利：民防局4月16日公布新增525宗死亡個案，創4月12日以來單日新低，增至22,170宗。確診個案增加3,786宗，創4月12日以來單日新高，增至168,941宗。留醫深切治療部人數減少至2,936，連續第13日下跌。累計有40,164人出院。

印度：衞生部4月16日的數據顯示，該國過去24小時新增941個確診個案，累計增至12,380個，死亡個案新增37個，累計增至414。同時1,488人已經康復或出院。

日本：日本4月16日新增577宗確診個案，國內確診個案增至9,276宗。連同郵輪「鑽石公主號」的乘客和船員，以及乘坐專機回國的僑民，日本確診個案突破萬宗，達10,002宗。

死亡個案增加12宗，累計增至204宗。新增個案中，其中3宗來自東京都。三重縣、大分縣和沖繩縣首次出現死亡病例。

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伊朗：衞生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）4月16日公布，該國過去24小時新增1,606個確診個案，累計77,995個，死亡個案新增92個，累計4,869個。康復人數累計52,229人。

泰國：泰國4月16日新增29個確診個案及3個死亡個案，累計確診個案增至2,672個，累計死亡個案增至46個。全國目前有1,593人已經康復出院。

菲律賓：衞生部4月16日公布，該國新增207個確診個案，累計5,660個，死亡個案新增13個，累計362個。康復人數累計435人。

澳洲：衞生部網站4月16日顯示，截至當地時間下午3時，該國過去24小時，確診個案新增21個，累計6,468個。死亡個案未有增加，累計63個。

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韓國：中央防疫對策本部4月17日公布，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增22宗，累計確診案例數增至10,635宗。死亡病例新增1宗，累計增至230宗。康復並解除隔離的病例新增72宗，累計7,829宗。該國連續第5天單日新增個案少於30宗。

馬來西亞：衞生部公布，該國4月16日新增110個確診個案，累計5,182個。死亡個案新增1個，累計84個。