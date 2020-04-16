【新冠肺炎】日本全國進入緊急狀態至5月6日

日本相首安倍晉三宣布，全國進入緊急狀態至5月6日，另外他表示政府考慮調查紓困方案，向每名公民派發10萬日圓（約7,196港元）。

包括《讀賣新聞》在內多家日本媒體在同日較早時報道，日本政府因疫情嚴峻，傳出安倍晉三有意將「緊急事態宣言」實施對象從原本的7都府縣，擴大到全日本47都道府縣，期間同樣到5月6日止。

日本6日宣布將推出價值108萬億日圓的刺激方案（約777億港元），但路透社4月16日公布的調查顯示，多數企業對此感到失望，稱刺激力度不足，許多企業抱怨刺激太少太晚。路透企業調查顯示，46%的企業認為政府刺激有點力度不夠，29%認為嚴重不足，這讓安倍政府面臨加碼刺激的壓力。5%表示刺激力度太大，只有21%稱刺激措施充分和適當。

政府在宣布一個地方進入緊急狀態後，當地政府在緊急事態令實行的情況下，地方首長可採取行動，推行干涉民眾個人權利的措施，包括可要求他們留家中、取消公眾活動、下令關閉學校、百貨公司、健身室、酒店與戲院等。不過如商戶不配合，部門可對其發出「指示」，其含義比「要求」更有力，惟對於拒絕照辦的人，不能對其實施懲罰，故此緊急狀態的效用也引來質疑。

共同社指，各地知事也可以徵用醫藥品和食品等，為開設醫療設施而強制使用土地和建築物。

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在安倍晉三宣布前，將先舉行專家組成的委員會，諮詢專家們是否應將全境納入「緊急事態宣言」。

另外，由於日前修法要求政府公布「緊急事態宣言」前需先向國會報告，日本共同研判屆時將由日本經濟再生擔當大臣西村康稔赴國會報告。

安倍為因應新冠肺炎疫情，7日在聽取專家意見並赴國會報告備詢後，基於「新型流感對策特別措施法」首度公布《緊急事態宣言》，以東京都、大阪府、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、兵庫縣及福岡縣等7都府縣為實施對象，為期約1個月到5月6日。

日本迄今有9,435宗新冠肺炎確診個案、累計192人死亡，直至當地時間早上10時30分，過去1天新增532確診個案、新增17個死亡個案。

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