馬來西亞封關不讓船民上岸　羅興亞人船漂流2個月數十人死

孟加拉海岸防衛隊4月15日晚上8時在一艘拖撈船救起396名羅興亞難民。船在海上漂流58天，7天前進入孟加拉科克斯巴扎爾（Cox’s Bazar）沿海城鎮代格納夫（Teknaf）附近。聯合國難民署接手處理這批難民。他們已被送往隔離設施。

孟加拉海岸防衛隊指這150名男子、182名女子以及64名兒童來自不同的難民營，他們都以馬來西亞為目的地，但被該國海岸防衛隊拘留。之後漁船嘗試折返緬甸，但緬甸海軍在一度拘留他們後，又將他們推向孟加拉。

國際特赦組織船上有32人死亡。孟加拉海岸防衛隊發言人拉曼（Sohel Rana）稱至少28人死亡。

拉曼指該批難民健康情況非常差，很多人嚴重營養不威以及脫水。

馬來西亞為阻止疫情擴散，關閉其邊境與口岸並阻止外國人進入。船上一位名為魯凱婭（Rokeya）的女子接受貝爾納新聞網站（BenarNews）訪問時說， 她所乘的拖撈船在出發後第一個周末來到馬來西亞，但不獲准泊岸，第二次企圖泊岸的行動亦失敗。她說拖撈船能駛近泰國，每天獲供應食物和食水1次，但船上物資庫存愈來愈少。

魯凱婭說船上的人死去後，大家唸出葬禮祈禱文，然後將遺體放入海中。另一位難民M. Sadeque說，多達12女25男在旅途中死亡。

M. Sadeque指出，在拖撈船再前往馬來西亞時，緬甸海軍將之拘留，但在他們收下金錢後，船員逃走到另一艘拖撈船。