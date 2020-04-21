【美國疫情】特朗普支持度創新高　仍落後拜登8個百分點

美國Harvard CAPS/Harris的全國民意調查結果顯示，受訪者對美國總統特朗普（Donald Trump）工作的認可度為49%，是2017年來最高，然而他的支持度落後其競爭對手、民主黨籍的美國前副總統拜登（Joe Biden）8個百分點。

哈佛大學美國政治研究中心（Center for American Political Studies at Harvard - CAPS）與哈里斯民意調查公司（Harris Poll）每月都會對2,000名美國選民進行網上民意調查。是次民調在4月14日至16日進行，有2,394選民受訪。

民意調查結果亦指出，有56%受訪選民認可特朗普處理經濟的表現，而51%對他處理新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的手法表示支持。這兩個都是選民在意的議題。

有人支持、也有人不支持這位言行有爭議的美國總統。55%受訪者選民稱個人不喜歡特朗普，33%稱喜歡他。

美國《國會山報》在訪問Harvard CAPS/Harris總監、同時是競選策略師的美國民調專家佩恩（Mark Penn）時，他說是特朗普的個人風格——不是他的行動，令其支持度表現受限。

曾任美國副總統的拜登，料在11月與美國現任總統特朗普一決高下。圖為拜登3月12日在美國特拉華州就新冠肺炎發表講話。（Reuters）

Harvard CAPS/Harris的民調結果亦顯示，如特朗普與拜登「對戰」，拜登以54%的支持度領先特朗普的46%，兩者相差8個百分點。

表示非常可能將票投給特定人選的選民中，拜登的支持度為52%，特朗普為48%。拜登的領先4個百分點。拜登的支持度收窄，這顯示特朗普的支持者更活躍。

受訪選民對拜登及特朗普的好感度評分一樣，都是49%。不過有55%受訪選民稱，拜登在處理疫情方面會做得比特朗普好。而受訪選民在被問及誰人較關心他們時，拜登領先特朗普16個百分點。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間日常生活情況，請點擊放大觀看：