美國大選對華立場成主軸　特朗普拜登陣營鬥打反中牌

美國新型冠狀病毒疫情自上月中大規模爆發以來，已超越世界各國，以近80萬宗確診個案，逾四萬人死亡冠絕全球。為此美國總統特朗普遭自由派猛轟其自疫情出現之初，不斷淡化事件令疫情一發不可收拾。特朗普則施展一招「乾坤大挪移」，將矛頭指向世衞及中國政府，質疑它們隱瞞疫情，更宣布暫停世衞撥款，惹來全球反彈。中國更成為選舉議題，特朗普競選陣營推出廣告大肆抨擊對手拜登過去一直跟北京過從甚密，拜登陣營沒坐以待斃，推出廣告反指特朗普於疫情初期不斷大讚北京之抗疫工作，輕視疫情。兩名總統候選人鬥打反中牌，以示自己對中國更加強硬。

特朗普陣營於月初起推出一連串廣告攻擊拜登，指以拜登為首之華盛頓精英於過去40年一直誤判中國，使中國日益強大。廣告引述拜登2011年稱不論於1979年抑或當時，中國之崛起皆為正面發展，更剪輯拜登2016年稱其不會阻止中國之發展，以及於初選時稱北京非壞人亦非競爭對手。廣告又大肆抨擊中國搶去美國工人飯碗、竊取美國科技、隱瞞疫情令大量美國人喪生；當中國政府於世界各地搶購並囤積醫療物資，拜登卻批評特朗普禁止來自中國之旅客入境為「歇斯底里之排外主義」及「散播恐懼」，處處維護北京；拜登兒子亨特（Hunter Biden）在中國有生意，因個人利益而親中。廣告聲言，要阻止中國必先阻止拜登，特朗普以同樣口吻於周日記者會中回答記者提問，稱若拜登勝選，中國將佔有美國。

亨特·拜登（左）曾被媒體曝光，因毒品藥檢呈陽性，被海軍預備役除名，亨特負面新聞不只一樁，是特朗普競選團隊鎖定的靶心。（Reuters）

拜登竟與特朗普同調

特朗普自2016年大選以來，一直對過去多任總統之對華政策極盡批評，尤其以跟中國之貿易逆差最為不滿。其上任不久後更對北京發動貿易戰，向對美進口中國貨加徵關稅。此次疫情中特朗普將責任歸咎於中國，貫徹其一向對北京強硬之路線。不過意外的是，拜登陣營日前亦發動廣告戰，手法竟跟特朗普陣營相似，指摘特朗普對中國不夠強硬。廣告輯錄特朗普於疫情初期讚賞習近平抗疫多達15次，相反拜登早於2月底已稱若其為總統會向北京施壓要求公開並透明處理疫情，並准許美國專家到中國調查。廣告又指特朗普向中國封關後仍讓四萬人從中國入境，處理失當，令2,200萬美國人失業、逾三萬人喪生，國家遭受史無前例之衞生及經濟危機。

雙方陣營比拼誰比誰對北京強硬，形成鬥打反中牌之有趣現象。不過相比特朗普，拜登之反中牌明顯欠說服力。拜登近四十年之參議員生涯一直對北京友善，亦積極推動與中國貿易正常化。及後美國企業紛紛搬到中國設廠，美國工業重鎮的經濟分崩離析。特朗普2016年便憑威斯康星州、密歇根州、賓夕法尼亞州之「鐵鏽地帶」白人工人階級倒戈而險勝希拉里。當特朗普發動貿易戰，拜登亦抨擊其損害中美貿易關係。拜登兒子亨特在華的生意，更可謂其櫥櫃裏的骷髏。去年特朗普為調查亨特於烏克蘭天然氣公司Burisma任職有否利益衝突，向烏國總統澤連斯基施壓而招致國會彈劾。亨特為中資私募股權公司渤海華美基金主要投資者，拜登父子於2013年訪華後，中國銀行曾為其公司注資10億美元。事件於去年爆出後亨特稱將辭任該公司董事一職，然而近日報道指亨特依然為其董事局成員。

伊萬卡出任白宮高級顧問，不時出席公開場合。（Ivanka Trump IG圖片）

迫在眉睫的始終為飯碗

華盛頓兩黨政客之親屬跟中國生意往來早是見怪不怪，如前總統小布殊之弟尼爾（Neil Bush）於2003年便贏得一份每年40萬美元之中國電腦晶片公司顧問合同，惹來爭議；民主黨加州聯邦資深參議員范士丹（Dianne Feinstein）的丈夫長年於中國有巨額投資；奧巴馬第二屆政府之國務卿克里的繼子斯托弗亨氏（Christopher Heinz）亦為渤海華美基金之合夥人之一。特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）旗下16個商標亦於貿易戰期間獲中國商標局給予初步批准，女婿庫什納（Jared Kushner）家族亦跟中國商人於紐約曼克頓及新澤西州有地產交易。特朗普跟中國資金之交易，難以說得上比拜登「清白」。不過特朗普一向以來擅長反建制言論，指華盛頓精英為得到在中國之生意而跟北京簽訂眾多貿易協定，以打爛數以千萬美國工人之飯碗作為代價，而拜登恰恰代表着華盛頓建制中之建制。

拜登由昔日對華友善之建制維護者，突然一改常態跟特朗普鬥打反中牌，令人感到突兀，亦令外界質疑會否自暴其短弄巧反拙。攻擊拜登者不止右翼，連不少左翼自由派亦抨擊拜登陣營於廣告中稱多番以「The Chinese」一詞指摘中國政府，會令人產生對美國華裔甚至亞裔之種族歧視。不少評論甚至指特朗普為推卸其抗疫不力之責任，轉移視線至中國及世衞身上，拜登陣營卻墮入了特朗普之圈套，極為不智。

事實上，特朗普一向為操縱輿論方向之高手，擅以語不驚人死不休之言語，引起公眾不論持正反意見之熱烈討論，從而主導輿論方向。特朗普宣布暫停世衞撥款一事，亦引來各國領袖反對，從而引起坊間對世衞處理疫情問責之討論，亦是如出一轍。拜登陣營緊跟特朗普鬥打反中牌，令中國一時間成為大選主軸。

不過對於大部份美國選民來說，迫在眉睫的始終為今日飯桌上之飯碗。美國疫情危機未解，禁足及封城等措施不知何日方能解除，不能上班之普遍美國家庭要為如何應付下月房租、卡數等諸多費用煩惱為操心。現今美國失業大軍已突破2,200萬，佔勞動人口之13.5%，政客反中親中與否對之而言都似乎過於遙遠。誰可挽救此不可逆轉之經濟災難，保住美國人飯碗，誰將毫無疑問入主白宮。