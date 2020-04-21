中美互相驅逐記者　美媒評論：華府行動不合時宜如「犧牲眼睛」

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發的背景下，中國與美國2月至3月期間曾互相驅逐記者。事件發生逾一個月後，《紐約時報》（The New York Times）刊登的一篇文章認為華府當時的舉動不合時宜，失去近距離報道中國的好機會，有如犧牲一隻眼睛。

驅逐記者：美國2月18日將5間中國官媒定為「外國使團」。圖為4月20日特朗普在白宮出席記者會。（AP）

美國國務院2月18日將新華通訊社、中國環球電視網（CGTN）、中國國際廣播電台（CRI）、《中國日報》、以及《人民日報》認定為「外國使團」；中國外交部3月17日反擊，要求《紐約時報》、《華爾街日報》及《華盛頓郵報》3家美國媒體部分美籍記者交還記者證。

《紐約時報》4月20日刊登專欄作家史密斯（Ben Smith）的文章指出，這些被美媒記者驅逐前的調查，揭露中國政府在處理疫情上的錯誤和掩蓋，讓世界看到中國犯下的致命錯誤。

史密斯形容，華府的舉措給予中國一個絕佳藉口，以擺脫這些美國記者。他認為，美國雖然確立自己的立場，但為此付出巨大代價，失去了「對一個日益封閉國家進行寶貴近距離報道」的機會；相反，中國只是失去影響力不大的官媒記者。

史密斯引述美國政府高級官員指出，華府的舉動早在美國情報官員及對華鷹派的計劃之中，而且與新冠肺炎是在完全不同的軌道上操作。他又引述美國官員承認，當局無預料到中方會作出驅逐決定。

史密斯提出，華府這個不合時宜的行動，突顯特朗普政府當時遲遲未能意識到，疫情會是今年最棘手的問題。

他又引述前《華爾街日報》編輯及駐華記者布勞克利（Marcus Brauchli）指出，華府並沒有達成甚麼目的，並形容記者被逐，美方是「犧牲了一隻眼睛」。

美國網絡媒體《BuzzFeed》記者李香梅（Megha Rajagopalan）亦表示，考慮到疫情傳播，從中國獲得高質量信息尤為重要。她認為，美國的決定時機簡直是災難級。