新加坡累計病例破萬　政府新措施限街市人流　禁止外勞進出宿舍

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在新加坡繼續蔓延，當地4月22日再有1016宗新病例，為連續第3天單日增逾千宗確診，累計病例升破1萬。 政府自4月22日起也實施更多措施壓制病毒擴散，包括民眾憑身份證尾碼的單雙號分不同日子進入濕貨市場、商店如珍珠奶茶店和雪榚店要關門等等。當地新個案大部分集中在外勞宿舍出現，政府下令禁止外勞進出宿舍。

新加坡實施的新措施包括：

憑身份證尾碼單雙號在不同日子進入濕貨市場

政府對4個受歡迎的濕貨市場實施人流限制，按照身份證或外國身份證的號碼來安排民眾進入市場的日子。尾數號碼是0、2、4、6或8的人只能在月份的雙數日進入市場；尾數號碼是1、3、5、7或9的人則只能在單數日進入。實施時間為4月22日至5月4日。

延長居家學習

學生居家學習的安排最少會持續至5月4日。原本6月的長假會提早至5月5日開始。學校會在6月2日重開。

禁止外勞進出宿舍

新加坡近日多宗確診個案都發生在外勞宿舍。所有宿舍4月22日起禁止外國工人進出。僱主必須繼續與宿舍經營者合作，確保工人健康，包括照顧他們進食和其他日常需要。

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珍珠奶茶店等要關門

當地政府之前已在3月26日開始推出「阻斷措施」，除提供必要服務的工作場所外，其他工作場所需要關閉，政府4月22日起再擴大關閉的範圍，將每日外出工作的人口比例由目前20%減至15%。

餐飲場所如只提供飲料、包裝零食、糖果或甜品，例如美食廣場外的珍珠奶茶店及雪榚店，將不能再提供服務。朱古力、薯片等零食的製造商及理髮店會關門。公園和自然保護區的停車場也不會開放。

熟食中心、咖啡店、美食廣場、超市、雜貨店、便利店、藥房、個人護理用品商店及五金店仍能提供服務。總理李顯龍4月21日表示，「阻斷措施」會延長至6月1日。

收緊外出上班規例

提供必要服務的工作場所要將回公司上班的人數減至最低，並必須為他們進行登記。僱主必須禁止僱員在其他地方工作，並要避免有身體接觸，必須在工作場所內實施「社交疏離」，確保員工戴上口罩。違者將面臨罰款。