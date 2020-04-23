金正恩傳病重　朝鮮官媒公布最新動向闢謠

朝鮮領袖金正恩近日被傳抱恙，當地傳媒在4月22日公布對方的最新動向，因而被視為有關傳聞的澄清。另外美國國防部亦認為金正恩仍完全控制朝鮮的核力量以及朝鮮的軍事武裝。

朝鮮官方媒體《朝中社》22日更新金正恩的最新動向，報道指金正恩向敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）發回電，感謝對方在朝鮮已故領導人金日成誕辰108周年之際發來電文。

另外韓聯社報道，美國五角大樓參謀長聯席會議副主席海騰（John E. Hyten）在國防部記者會上，被問到金正恩的健康狀態時，表示「在情報中，沒有任何要證實或否認的東西。」，並認為金正恩至今仍掌握朝鮮的核力量和軍事武裝的絕對權力。

韓國網絡媒體《每日朝鮮》（DAILY NK）20日曾引述「朝鮮內部消息人士」的話報道，金正恩於12日接受心血管系統手術。消息人士指出，朝鮮最高領導人目前在位於平壤東北100公里的妙香山別墅恢復身體。美國有線電視新聞網絡（CNN）20日引述一名華府知情官員報道，白宮正關注金正恩術後病情危急的消息。

不過韓國青瓦台總統府一名核心人士22日透露，目前尚未發現朝鮮內部有異常動靜。

金正恩自2012年上台以來，每年4月15日都會前往錦繡山太陽宮出席金日成誕辰日活動，但今年卻首次缺席，因而惹來他健康出現問題的傳聞。