【新冠肺炎】特朗普要求美國CDC主任澄清第二波疫情更嚴重論

美國總統特朗普（Donald Trump）4月22日在白宮舉行定期記者會，講述當地應對新型冠狀病毒（COVID-19）的情況，他表示剛簽署行政指令，暫停外來移民入境美國。他亦指疾病預防及控制中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）早前受訪的內容被曲解，因此讓對方澄清。

特朗普指，雷德菲爾德接受《華爾街日報》談及第二波疫情可能更嚴重的說法並不準確，指他的說法被曲解，認為對方的原意是呼籲大家接種流感疫苗。他邀請雷德菲爾德作出澄清，對方稱內容沒有被曲解，當時提到「第二波新型肺炎病毒疫情可能在冬季再臨，與季節性流感同時發生」。

不過雷德菲爾德表示，自己沒有說過疫情會更嚴重，而是認為疫情會更棘手和可能更複雜。特朗普隨即說，《華爾街日報》「CDC主任警告第二波疫情或會更大破壞」的標題不恰當。台下的記者問雷德菲爾德為甚麼在Twitter轉載該篇「錯誤」的文章時，特朗普阻止提問。

白宮冠狀病毒應對協調官伯克斯（Deborah Birx）認為，美國屆時會更容易發現病毒，同時希望民眾更留意呼吸道疾病及保護自己，令感染流感的數目可以減少。特朗普補充，即使病毒之後再出現，都不會引起現時的情況，甚至可能絕跡美國，不過他呼籲民眾繼續遵守抗疫指引。

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另外，特朗普表示極度不同意由共和黨友肯普（Brian Kemp）控制的佐治亞州在24日重開美容院、髮型屋及紋身店等非必需經濟活動的決定，指需要以安全為優先考慮，但強調容許對方作自己認為正確的事情。

特朗普亦宣布會在未來數周派出空軍雷鳥飛行表演隊（Thunderbirds）及海軍藍天使特技飛行隊（Blue Angels），在多個城市舉行飛行表演，向醫護人員致敬和悼念在疫情喪生的人。他並透露在7月4日於華盛頓國家廣場舉行獨立日慶祝活動。