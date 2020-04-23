日媒：金正恩離開平壤避疫　警衛疑感染新冠肺炎

朝鮮最高領導人金正恩缺席太陽節活動後傳出病危消息，引起外界關注金正恩的最新動向。日本《產經新聞》4月22日報道，金正恩離開平壤前往元山地區是為了避開新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。

報道稱，金正恩是為了防止感染新冠肺炎（COVID-19）而前往「第二官邸」元山別墅。報道援引韓國情報機構相關人士指，金正恩4月11日出席朝鮮勞動黨中央政治局會議後，便同親信一起前往元山地區。

《產經新聞》分析稱，新冠肺炎在世界範圍內擴散，平壤作為人口密集的地區更具感染風險，因此金正恩才會暫時停留在元山地區，不過最高領導人長期不在首都確實會引發外界猜測金正恩的狀況是否出現異常。

日本《東京新聞》4月23日也援引多名消息人士報道，金正恩現時身處「特閣」元山別墅。有情報顯示，金正恩的警衛人員中出現疑似感染者，因為擔心而到元山別墅「自我隔離」。隨新冠肺炎疫情持續，金正恩或許會在元山停留更長一段時間。

報道引述日本政府官員的分析稱，「金正恩在全國有數十幢別墅，而在金正恩出生的元山『特閣』別墅則是最滿意的一幢。經過對高層幹部的反腐肅清運動，相比起平壤這個對金正恩有眾多心懷不滿的人士所在的地方，元山會讓他覺得更有安全感。」日本政府認為金正恩的確在元山逗留期間接受治療，但病情似乎並不嚴重。