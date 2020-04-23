【新冠肺炎】美國撥款紓困觸礁　小企控告多間大行處理貸款欠公允

美國參議院4月21日一致表決通過近5,000億美元的撥款法案，當中包括3,310億美元的小型企業貸款，為受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響的小型企業提供援助。但有小型企業向幾家美國大型銀行提告，指對方在處理援助貸款上欠缺公允。

受疫情影響的小型企業控告美國多間大行，指後者處理援助貸款上欠缺公允。圖為攝於3月17日，富國銀行在紐約市一間分行。（Reuters）

美國一些小企業主4月19日入稟加州中央地區法院，集體控告美銀、美國合眾銀行、摩根大通和富國等大行，在美國政府支持的「工資保護計劃」（Paycheck Protection Program, PPP）下，上述大行為企業提供疫情援助貸款時，隱瞞公眾優先處理能夠產生豐厚佣金的大型企業的申請，更為大型企業提供更高額的貸款。

根據訴訟狀指出，「如果（銀行）誠實，小企業本來可以（也應該）向金融機構提交申請時，後者會以先到先得的方式處理申請。」「但由於這種不誠實和可悲的行為，當4月初PPP資金耗盡時，數千間小企業什麼也得不到。」

向大行提告的小企業，包括來自加州的乳酪店、律師事務所、汽車維修公司和網絡安全公司。他們是基於美國小型企業管理局（Small Business Administration，SBA）報告中的數據，提出今次訴訟。

美銀及美國合眾銀行否認指控，摩根大通和富國則拒絕置評。