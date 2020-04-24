【新冠肺炎】美國參議員沃倫兄長不敵疫情　終年86歲

美國遭到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐，至今有近85萬人確診，約4.7萬人喪生，而其中一名死者是女參議員沃倫（Elizabeth Warren）的兄長赫林 （Donald Reed Herring）。

沃倫4月23日在Twitter透露兄長的死訊，稱對方在21日晚上於沃倫的出生地奧克拉荷馬州（Oklahoma）離世，終年86歲。她形容兄長是有魅力和風趣，而且是位天生領袖，並稱他的笑容可以令身邊的人感到快樂。

她亦指，兄長在19歲加入空軍，終身事業奉獻於軍旅生涯，包括曾在越南參與多場任務長達5年半。《波士頓環球報》（The Boston Globe）報道，赫林曾駕駛B-47及B-52轟炸機，在越南執行任務多達288次，直到1973年以空軍中校身份退役。

I’m grateful to the nurses and frontline staff who took care of him, but it’s hard to know that there was no family to hold his hand or to say “I love you” one more time—and no funeral for those of us who loved him to hold each other close. I'll miss you dearly my brother. pic.twitter.com/oOG6HArEL6 — Elizabeth Warren (@ewarren) April 23, 2020

該報道指赫林在三周前確診，沃倫感謝照顧兄長的醫護及前線人員，但對於他離世前大家沒法再看他最後一面，以及無法舉行喪禮感到難受，並稱會永遠懷念對方。

沃倫早前角逐民主黨總統候選人資格時，曾多次提及本身是共和黨人的赫林和另一名兄長，指他們都認同她提出的社會不公影響美國經濟及政治制度的觀點。