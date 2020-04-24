【新冠肺炎】美國參議員沃倫兄長不敵疫情　終年86歲

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美國遭到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐，至今有近85萬人確診，約4.7萬人喪生，而其中一名死者是女參議員沃倫（Elizabeth Warren）的兄長赫林 （Donald Reed Herring）。

沃倫4月23日在Twitter透露兄長的死訊，稱對方在21日晚上於沃倫的出生地奧克拉荷馬州（Oklahoma）離世，終年86歲。她形容兄長是有魅力和風趣，而且是位天生領袖，並稱他的笑容可以令身邊的人感到快樂。

她亦指，兄長在19歲加入空軍，終身事業奉獻於軍旅生涯，包括曾在越南參與多場任務長達5年半。《波士頓環球報》（The Boston Globe）報道，赫林曾駕駛B-47及B-52轟炸機，在越南執行任務多達288次，直到1973年以空軍中校身份退役。

該報道指赫林在三周前確診，沃倫感謝照顧兄長的醫護及前線人員，但對於他離世前大家沒法再看他最後一面，以及無法舉行喪禮感到難受，並稱會永遠懷念對方。

沃倫早前角逐民主黨總統候選人資格時，曾多次提及本身是共和黨人的赫林和另一名兄長，指他們都認同她提出的社會不公影響美國經濟及政治制度的觀點。

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