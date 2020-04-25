【新冠肺炎．最新疫情】全球確診病例達279萬宗　累計19萬人死亡

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球有逾279萬人確診感染新型肺炎，美國成為全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月25日上午5時31分，全球新增確診病例69,632個，累計確診病例為2,790,986個，新增死亡病例4,689個，累計死亡病例195,920個。全球痊癒人數累計有781,382人。

美國：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月25日上午5時31分，美國確診個案增加20,056個，增至890,524個，死亡個案增加986個，累計51,017個。痊癒個案為96,677個。美國已有約469萬人接受檢測。

意大利：民防局4月24日公布新增420宗死亡個案，為3月19日以來新低，累計增至25,969宗。新增確診個案從前一日的2,646宗增至3,021宗，累計增至192,994宗。現有病例連續第5日下跌，從106,848宗減至106,527宗。留醫深切治療部人數持續減少，現有2,173人。康復人數從前一日的57,576人增至60,498人。

西班牙：衛生部4月24日公布，過去24小時，該國新增確診病例6,740個，累計219,764個；新增死亡病例367個，累計死亡22,524個。

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伊朗：衞生部4月24日公布過去24小時，國內新增1,168個新冠肺炎確診病例，累計88,194個。新增死亡病例93個，累計死亡5,574個。

土耳其：衞生部4月23日數據顯示，該國過去24小時新增3,116個確診病例，累計突破10萬，增至101,790個，令土耳其成為歐洲和美國以外確診病例最多的國家。死亡個案新增115個，累計2,491個。全國有18,491人康復。

俄羅斯：過去24小時，俄羅斯新增確診病例5,849個，累計確診68,622個；新增60個死亡病例，累計死亡病例615個。

圖為4月24日菲律賓馬尼拉的警員在截查來往汽車司機。（AP）

印度：聯邦衞生部4月24日早上公布，該國過去24小時新增1,684個確診病例，累計23,077個。死亡個案新增37個，累計718個。全國有4,749人康復出院。衞生部4月24日早上公布，該國過去24小時新增1,684個確診病例，累計23,077個。死亡個案新增37個，累計718個。全國有4,749人康復出院。

孟加拉：4月24日宣布過去24小時內新增503個確診病例，死亡4個。截至目前，該國錄得累計確診個案4,689個，累計死亡131個。

圖為4月23日一名男子行經韓國景點光化門。（AP）

印尼：4月24日衛生部宣布新增436例確診病個，全國累計確診個案8,211個，其中死亡686個。

菲律賓：該國確診病例突破7,000個。截至4月24日下午4時，該國當天共有211個新增確診病例，確診病例累計達7192個。此外，新增死亡病例15個，累計死亡477個。

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韓國：單日新增確診個案連續2天減到個位數。當地時間4月23日零時至24日零時，該國新增6個確診病例，累計確診10,708個。韓國在這段時間並無新增死亡病例，累計死亡病例240個。

韓國疫情趨緩，當地單日新增確診病例連續6天錄得10個名左右。4月19日為8個，20日為13個，21日為9個例，22日為11個，23日為8個。

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日本：日本國內4月24日新增434宗確診個案，其中161宗來自東京都，累計增至12,863宗。停泊長崎縣的郵輪確診個案累計增至91宗。連同郵輪「鑽石公主號」的乘客和船員，日本確診個案達13,575宗。日本新增17宗死亡個案，累計增至358宗。

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