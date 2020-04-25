【新冠肺炎】美國海軍「基德」號驅逐艦爆疫情　最少18人確診

美國海軍4月24日表示，執行緝毒任務的驅逐艦「基德」號（USS Kidd，DDG-100）爆發新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，目前有最少18人受到感染，並不排除會發現更多確診個案。

新型肺炎：美國海軍「基德」號驅逐艦上有最少18人受到感染。（Reuters）

有關消息最先由路透社披露，美國海軍其後發聲明證實，指艦上一名船員感到不適，當局安排對方離船進行檢查，及後證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，於是安排其他船員接受病毒檢測。另外專家團隊亦已派到艦上調查。

「基德」號目前於太平洋執行任務，國防部指它正準備駛回母港進行全面清潔。而該艦亦相信是唯一在海上爆發疫情的海軍艦隻，但病毒到底如何帶到艦上和為甚麼在出發前沒發現等疑問，勢成為各方關注的焦點。

基德號是繼羅斯福號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航空母艦之後，第二艘出現新型肺炎疫情的美國海軍船隻。其中羅斯福號船上約4,800名船員之中，有近850人受感染，1人喪生。現時羅斯福號已經駛回關島，大部分人員已經疏散到岸上，而艦長克羅澤（Brett Crozier）向海軍高層求助信件曝光後亦引起一場風波，導致克羅澤被署理海軍部長解除職務，後者亦因這個決定所帶來的爭議而辭職。

《紐約時報》24日報道，海軍高層建議恢復克羅澤的職務，防長埃斯珀（Mark Esper）表示需要更多時間考慮。