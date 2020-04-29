【新冠肺炎】英航計劃裁員最多1.2萬人　工會稱不能接受

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐全球，導致空中交通需求大幅下降，各國航空公司公司都紛紛推出措施開源節流，當中包括英航計劃裁員，估計最多有1.2萬人受影響。

英航母公司國際航空集團（International Airlines Group，IAG）4月28日表示，公司需要實施重組及削減人手計劃，直到空中交通需要回復至2019年水平為止。該公司亦擁有西班牙國家航空（Iberia）、愛爾蘭航空（Aer Lingus），有關計劃仍在徵詢階段，但指英航員工很大機會最受影響，預料最多1.2萬名員工被裁。

新型肺炎：受到疫情影響，英航大部分航班都被迫取消，不少客機都停泊在機場，但需求或載客量重回大疫情前水平，看來仍有一段長時間。（Reuters）

目前英航共有4,500名機師和16,000名地勤員工，英航行政總裁克魯茲（Alex Cruz）向員工發公開信，指航空業界的前景在過去數周轉趨惡劣，因此必須採取行動，強調公司是一個強大而經營有道的企業，在百年歷史曾面對和渡過不少危機。他認為公司須克服這次危機，稱政府不會出手注資，同時亦希望納稅人無限期負擔公司員工薪金。他警告可能有多間航空公司在這場疫情中破產。

英航機師公會（Balpa）對IAG的決定感到驚訝，指英航曾強調有足夠財政能力去抵抗疫症帶來的衝擊，同時亦不會接受政府資助，因此公會不接受公司的決定，將會盡一切能力保障各人的職位。

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