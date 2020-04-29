日本政府向隔離者派檢查表　列13項病情惡化徵狀籲提高警覺

日本媒體4月29日報道，日本厚生勞動省將向正在家中療養隔離的人士，派發自我檢查表，列出13項病情加重的徵狀，供患者自己或其家人察覺病情是否惡化，盡早求醫。

新型冠狀病毒肺炎：日本徵用國內酒店用作隔離設施，供無症或輕症患者入住。圖攝於4月13日，姬路市LiveMax酒店前。（Getty）

日本近日發生多宗在家療養隔離的輕症患者，因病情惡化失救死亡事件。厚生勞動省決定製作一個列有13項病情加重的徵狀的檢查表，讓患者自身及照顧患者的家人提高警覺。

13項的徵狀包括「嘴唇發紫」、「突然出現呼吸困難」、「胸口疼痛」、「對外界反應遲緩」等，顯示病情正在惡化的徵兆。厚勞省表示檢查應最少一日兩至三次，一旦發現患者出現任何一項徵狀，若在隔離設施應尋找駐宿醫護人員，在家應聯絡當地醫療熱線求助。

13項徵狀包括：

1）臉色明顯變差；

2）嘴唇發紫；

3）有別以往的異常樣態；

4）突然呼吸加速；

5）突然出現呼吸困難；

6）稍微活動就呼吸困難；

7）胸口疼痛；

8）不躺着或坐着就沒法呼吸；

9）需要深呼吸才能吸氣；

10）呼吸出現喘氣音；

11）對外界反應遲緩；

12）神態恍惚，不會回應；

13）感覺心脈不整或混亂

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