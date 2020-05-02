【新冠肺炎】美國洛杉磯示威者要解封　州長：死亡無關政治立場

美國加州洛杉磯5月1日出現無視居家禁令與社交距離措施的示威者，他們要求政府重啟經濟。加州州長紐瑟姆（Gavin Newson）呼籲這些人看看往生者的死亡證明書，稱這無關政治立場。

數百名示威者在洛杉磯市政廳前的街道聚集，抗議群眾分屬2個陣營，一邊高舉「人命優先」（Humanity First）的標語牌，另一邊的標語牌則寫着「美國優先」。警方在午間出動，到場維持秩序。

要求解禁的群眾主張「封城正在殺死小企業」和「我要回去工作，去養活我的家庭」；另一邊的群眾戴着口罩，支持地方政府執行防疫禁令，責怪美國總統特朗普（Donald Trump）煽動這些要求解封的呼聲，稱「我不和特朗普在一起」。

紐瑟姆當天向抗議人士喊話：「我只有一個請求。照顧好你自己，確保保持距離。你不會想要染上這種病。保護你自己，保護你的家人，保護一起抗議的同伴，謝謝他們表達言論自由。」

紐瑟姆沒有提到要對違反規定的抗議人士執法，他呼籲：「如果你看看那些（往生者的）死亡證明書，（就知道）那些悲慘地喪失的生命，成為所有美國人的代表，這跟政治立場沒有關係。」不過他也釋出解封有望的訊號，稱州政府改變居家禁令會是「幾天之內，而非幾周」的事。