【新冠肺炎】CDC報告：美國疫情加速蔓延涉三階段及四大失誤原因

美國目前已經成為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情最嚴重國家，美國疾病控制和預防中心（CDC）5月2日刊發一份分析報告，列出疫情發展的三個階段以及存在四個方面的「失誤」。

美國疾病控制和預防中心官網發布CDC首席副總監舒沙特（Anne Schuchat）等人撰寫的分析報告，涵蓋美國新冠肺炎疫情發展。

報告將美國疫情發展劃分為三個階段：從1月21日至2月23日，美國本土僅確診14宗病例，另有39名患者為境外撤回美國人員；2月下旬開始出現無疫區旅行史及無法溯源接觸史的病例，表明疫情開始在美國本土蔓延；3月中旬到4月21日，新冠病毒加速並廣泛擴散，病例數迅速增長，其間報告的大多數病例均源於社區傳播。

2020年4月29日，醫護人員從紐約布魯克林區的安德魯·克萊克利殯儀館將屍體移到冷藏貨車上。（AP）

雖然這份題為《2020年2月24日至4月21日美國新冠大流行開始及擴散階段的公共衛生應對》的報告沒有直接點明「失誤」，但報告中列舉的四大因素均與美國政府的決策失誤有關。

這份報告認為，導致美國疫情加速蔓延的原因有四個。

首先，政府未能及時發布旅行限制令，使境外輸入病例持續增加。2月份，約14萬名來自意大利的旅客和約174萬名來自神根國家的旅客抵達美國，當時這些地區的疫情正廣泛而迅速傳播。對3月在紐約都會區收集的毒株進行的測序顯示，它們來自歐洲或美國其他地區。

第二，來自不同地區的人員參加大規模聚會在早期傳播中扮演顯著角色。2月，美國報告的本土病例數量不多，疫情似乎得以控制，因此聯邦和地方政府沒有及時建議限制聚集。2月最後一周，幾場大型聚集活動使疫情進一步蔓延，其中包括在路易斯安那州舉行超過100萬人參加的狂歡節、在波士頓舉行175人出席的國際專業會議以及在喬治亞州奧爾巴尼舉行約100人參加的葬禮等。

第三，缺少防護措施，使得病毒在傳入長期護理機構、醫院等一些高危場所以及紐約都會區等人口密集區域後，傳播擴大。直到4月3日，美國疾控中心才發布指導意見，要求在公共場所佩戴布口罩以減少傳播。

2020年4月24日，美國總統特朗普結束在白宮參加關於新冠病毒肺炎疫情發布會後，準備離開。（AP）

第四，病毒檢測難度高，美國疫情起始和加速擴散階段存在大量未被察覺的傳播。新冠疫情與美國流感季重疊，疫情早期階段，美國各地的呼吸道疾病監測系統沒有甄別出與以往不同的發病趨勢。此外，美國有限的檢測規模沒能發現所有病例，無症狀感染者的存在也增加了發現和控制疫情的難度。

報告指出，確認這些加速美國疫情傳播的因素，有助於為今後決策提供訊息。新冠病毒在美國的傳播仍在繼續，目前多數美國人仍對新冠病毒易感（susceptible），因此需要持續努力來阻止病毒在美國傳播。