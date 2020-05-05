【一分鐘看世界】美國務卿說得亂、大選兩弱對壘、巴西總統有危機

今天是5月5日星期二，在大致天晴、日間炎熱的一天，你需要知道的國際新聞：

美國務卿愈說愈亂

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續之際，有關病毒來源是否人造以及是否由中國釋出，繼續是一些國家爭議焦點之一。美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月3日接受美國廣播公司（ABC News）訪問時，再次將疫情源頭歸咎中國武漢的病毒研究所。然而他被問及病毒是否由人為製造時，一時答「是」，一時又答「不是」，予人混亂的感覺。而最終他都沒有就他認為病毒是否由中國蓄意釋出正面回應……（按此閱讀更多）

特朗普5月3日在林肯紀念堂接受霍士新聞網絡訪問，稱美國將失去7萬、8萬，甚至是10萬人，但又說美國做了對的事，他已經拯救至少150萬人的性命。有網民認為他在被稱為美國最偉大總統的塑像前說出這番話，是愧對先賢。（AP）

美國大選將是「兩弱之爭」？

美國新冠肺炎疫情繼續困擾美國，對於「封城」與經濟問題如何處理，也成為將出戰美國大選候選人的「期中考」。現任美國總統特朗普（Donald Trump）支持度下跌，而曾任美國副總統、料將成為美國民主黨總統候選人的拜登（Joe Biden）表現欠「觀眾緣」又身陷性騷擾醜聞。一個是多次失言、連從天而降的「國難紅利」也拿不穩的現任總統，對上魅力欠奉、自困家中地下室，又深陷黨內裂縫的民主黨老邁政客，新冠疫情波濤中的這場美國總統選戰可說是一場兩弱之爭……（按此閱讀更多）

在新冠肺炎疫情下，拜登展開網上的競選宣傳，圖為3月13日在網上造勢活動中現身。（Getty）

「巴西特朗普」作繭自縛？

巴西新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）死亡個案已突破7,000，但總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）5月3日不理自己行為會導致國內政治緊張升溫的風險，為要求關閉最高法院和國會而進行大規模示威的人打氣。他指責部分州長維持「破壞就業」的封鎖措施是不負責任的行為。他要求解除居家令。這位被指想安插親信到聯邦警察局，對國內疫情導致大量民眾死亡「冷言冷語」的總統，看來已身陷自己製造出來的政經風暴……（按此閱讀更多）

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Zoom是中企還是美企？

危中有機，疫情期間，網上視像會議應用程式Zoom成為最大的贏家之一。然而隨之而來的是源源不斷的爭議，繼此前Zoom因將部分客戶數據分流至中國處理，遭至非議後，類似資訊安全的質疑便從未停止，更有不少人認為Zoom根本就是一家中資企業，將客戶數據提供給中共。究竟它是中國企業還是美國企業？而它在中國與美國貿易與外交關係緊張的情況下未來將如何？無論是用家、非用家或投資者，可如何觀察這家公司？（按此閱讀更多）

視像會議軟件Zoom的安全問題備受關注，公司承認曾將部分客戶數據分流中國處理。圖為2019年4月18日Zoom在納斯達克上市，袁征（中）與其團隊在紐約拍照。（Getty）

意大利誰最想「解封」？

隨着意大利新冠肺炎疫情逐漸緩和，當地有意逐步解封。意大利有人對此急不及待，他們是居住在意大利人口稠密而又貧窮的地方，那不勒斯（Naples）是其中一個例子。當地「封城」至今已近兩個月，人們希望的是盡快回歸正常生活。曾在國際披薩大賽獲獎的約里奧（Teresa Iorio）過去3個月都沒開工，她的一家都依賴她的經濟收入，且開店和製作披薩是她的人生：「現在就和去死沒有分別。」（按此閱讀更多）

新型冠狀病毒肺炎：圖為4月26日意大利那不勒斯福切拉（Forcella）區，一名老人坐在家門前。（Getty）

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