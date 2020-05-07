【新聞背後】外泄氣體苯乙烯可製發泡膠　印度非首次發生同類意外

印度安得拉邦（Andhra Pradesh）維沙卡帕特南港（Visakhapatnam）化工廠5月7日發生化氣體洩漏事件，已造成最少8人死亡，逾5000人受傷。當地傳媒報道泄漏的氣體是苯乙烯（Styrene），這是一種廣泛用於製造塑料等的工業原料。

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苯乙烯是一種無色，或帶淺黃色，在室温下易揮發的易燃液體。苯乙烯最常用是製造名為聚苯乙烯（發泡式聚苯乙烯，就是俗稱的發泡膠）的塑料。苯乙烯亦可用於製造橡膠、絕緣材料、玻璃纖維等，是很常見的原料。

吸入苯乙烯會對呼吸造成刺激，包括咳嗽及氣喘的現象；大量接觸可造成頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，及因中樞神經遭抑制造成的行動遲緩，嚴重可造成昏迷及死亡。

韓聯社報道，涉事化工廠由LG全資擁有。LG在1996年在當地收購的一間名為Hindustan Polymer的化工廠後改建而成。化工廠佔地66萬平方米，約有300名員工。LG已知悉事件，並表示將在印度組成團隊，協助當局調查及處理事件。

印度並非首次出現氣體泄漏工業意外，1984年中央邦（Madhya Pradesh）博帕爾市（Bhopal）間農藥廠發生異氰酸甲酯（Methyl Isocyanate）嚴重泄漏事件。異氰酸甲酯含劇毒山埃化合物，事件造成超過50萬人曾吸入有毒氣體，是史上其中一宗嚴重的工業意外，外界對這宗意外的死亡數字估計差異巨大，從3,800至1.6萬不等，邦政府曾估計死亡人數為15,342人。