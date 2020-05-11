【新冠肺炎】英國擬逐步解封　專家警告過快或導致10萬人喪生

英國首相約翰遜（Boris Johnson）在5月10日公布國家分階段解除抗疫措施，但政府的科學顧問警告不可太快解封，否則全國有年底或有10萬人死於疫情。

《星期日泰晤士報》（Sunday Times）報道，政府內的緊急事態科學委員會（Scientific Advisory Group for Emergencies，SAGE）收到倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）、倫敦帝國學院（Imperial College London）等推論模型，分析不同解封措施的可行性，發現其中一個結論推算出當地或有10萬人死亡的情況。

新型肺炎：英國首相約翰遜5月10日發表電視演說，公布國家放寬抗疫封鎖措施。（Reuters）

SAGE一名科學顧問表示，英國會否在年底有10萬人死亡，取決於解禁速度、如何有效追蹤病毒散播途徑及能否控制醫院及療養院內的疫情，其中後者的員工或可能將病毒帶回社區，導致爆發社區感染，因此當局必須在放寬措施前控制情況。

根據約翰遜提出的解封計劃，如果情況許可，當地最快6月1日分階段重開商店，並讓部分小學生返校，然後再視乎疫情，在7月重開部份餐飲酒業及公共場所；為了防止輸入病例，當局將對入境航班旅客實施隔離措施。

外相藍韜文（Dominic Raab）11日亦強調，英國經濟活動最快在7月4日才逐漸重回正軌。

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