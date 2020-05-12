【新冠肺炎】英國公布放寬防疫措施指引　轉軚建議戴口罩

英國首相約翰遜（Boris Johnson）5月11日公布長達51頁的放寬新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫措施路線圖，並且發布不同行業的復工指引，當中包括建議民眾於公共場所配戴自製的布口罩。

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約翰遜5月10日透過電視講話宣布延長大部份的限制措施，包括停課等。政府隨後公布的路線圖列出放寬限制的步驟，當中提到民眾應該在無法保持社交距離或接觸陌生人的場所戴自製的布口罩，例如公共交通工具和部份商店。戴口罩指引只屬建議，不戴口罩不會面臨懲處。英國政府曾一度質疑口罩的功用，未有主張民眾戴口罩。

政府放寬防疫措施分為三個階段。自5月13日起將放寬戶外活動的限制，民眾可以不限次數外出做運動，並在戶外休憩和曬太陽，也容許駕車前往公園或海灘，高爾夫球場和網路場獲准重開。部份學校6月將復課，非必要商店重開，體育賽事閉門作賽。至於第三階段最快7月開始重開餐廳、咖啡館、酒吧、髮型屋等店舖。

約翰遜出席下議院會議遭工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）質疑政府發出的指引前後矛盾，並未有回應公眾對復工的實際問題。蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭政府也表明不會跟隨放寬措施。蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）指，現時放寬措施的風險仍然太大。