以色列併吞西岸如箭在弦　「兩國方案」已成破局？

當全球大疫國際社會自顧不瑕之際，以色列政府竟趁火打劫，正朝向全面吞併約旦河西岸邁向一大步。本來以色列近期經歷政局不穩，一年內更經歷三次大選。備受爭議的總理內塔尼亞胡捲入貪污醜聞，令國家陷入撐內派及反內派之爭，由前以軍總參謀長甘茨另起爐灶的藍白黨，跟內塔尼亞胡的利庫德集團黨在三次大選皆不分上下，未能打破懸峙國會的局面。然而在此僵持局面下，甘茨突然來過180度大轉身，跟內塔尼亞胡尋求合作，令政局出現逆轉。

自內塔尼亞胡2009年二次執政以來，政策日益右傾，對西岸的圈地運動更愈演愈烈，勢要將以色列控制西岸成為既定事實。而甘茨雖然強烈反對內塔尼亞胡政府，指其貪腐無能，但其錫安擴張主義的立場跟內塔尼亞胡無大差別。其於2011年至2015年擔任總參謀長期間，便多次指揮以軍在加沙的軍事行動，作風同樣鷹派。然而為扳倒內塔尼亞胡政權，反對派皆視甘茨為兩害之輕，並將之捧成打倒內塔尼亞胡的唯一希望。

在美國政府穿針引線為兩人搭橋鋪路，不欲受制於手執關鍵少數的阿拉伯黨派之下，跟內塔尼亞胡合作自然成為甘茨順理成章的選擇。恰好疫潮來襲，內塔尼亞胡宣佈緊急狀態，更呼籲甘茨入閣共組緊急政府，為甘茨名正言順鋪好了上台階。自此甘茨由內塔尼亞胡的宿敵，搖身一變成為內塔尼亞胡的貼身護法。在最高法院裁定內塔尼亞胡因涉貪腐被起訴期間依然可籌組政府後，在藍白黨保駕護航下，以色列國會更大比數通過組成雙元政府兩人將輪流執政。

在利庫德集團黨及藍白黨的聯合政府下，左翼工黨及阿拉伯黨派悉數遭到排擠，更加為西岸加速以色列化掃除障礙。內塔尼亞胡多次揚言一旦當選，將立即吞併約旦河谷及西岸，而華府亦早已表態支持。錫安主義者雖然聲稱，以色列法律中以色列吞併該土地為合法行為，而西岸事實上亦早已遭以軍佔領多年，然而以製造既定事實及一己之法律合理化吞併，明顯為套套邏輯，無視聯合國1947年的以巴邊界，及多年以來國際社會的「兩國方案」共識。

以色列大選：攝於2019年11月10日，內塔尼亞胡與甘茨在一個活動中握手。（Reuters）

吞併行動如箭在弦

在多年由國際社會主導的和平進程下，仍以1947年聯合國大會第181號決議的以巴邊界為起點，以一地兩國的「兩國方案」作為藍本，以實現巴勒斯坦主權獨立及平等作為最終目標。然而在內塔尼亞胡治下，以色列政府鼓勵錫安主義者以《聖經》中的「應許之地」為理據，視西岸為其自古以來神聖不可侵犯的領土，趕走當地巴人將其家園據為己有，為赤裸的殖民主義行徑。而內塔尼亞胡如今被甘茨黃袍加身第五度拜相，吞併行動更是如箭在弦。

當美國特朗普政府一面倒親以路線、歐洲等西方民主國家因疫情無瑕東顧、阿拉伯諸國亦口惠而實不至大多袖手旁觀，以色列正式吞併西岸似是易如反掌。不過國際社會的反對聲浪卻依然強大，流散海外的巴人更活躍於國際戰線，呼籲國際社會以「BDS」（抵制、撤資、制裁；Boycott, Divestment and Sanctions）行動抵制以色列政府。從個人層面上以消費者身份杯葛以色列貨品、企業、文化交流，企業層面上從以色列撤資，及政府層面上制裁以國政府。

國際社會的「BDS」行動實際成效難以估計，但仍達到一定的宣傳效果，國際輿情對巴勒斯坦同情者也遠比對以危列為高，也令以色列政府在國際社會上投鼠忌器。此道德行動雖然有一定份量，但以色列依然橫行無忌，亦由於其在中東首屈一指的軍事實力，以及其長年在美國政界不可估量的龐大影響力，令華府一直為之撐腰，此為拳頭及利益至上的為殘酷政治現實。然而對於巴勒斯坦抗爭者來說，最後一度防線的家園身後亦已退無可退，此也為悲哀的現實。