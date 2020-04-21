以色列終於組成「聯合吞併政府」

為解決持續一年的政治僵局，以色列總理內塔尼亞胡連同其競爭對手、藍白黨代表甘茨（Benny Gantz）終在周一（20日）放下成見，聯合組成「緊急政府」，以避免一年舉辦四次大選的鬧劇。然而，這次峰迴路轉的結局，不單可歸因於甘茨願意背棄選舉承諾，失信於其選民和盟友，幕後更有美國總統特朗普的連任壓力。但可預料，除了迫切的防疫工作，兩人的合作關係只會維繫於吞併巴勒斯坦的土地。

現任總理內塔尼亞胡已連續執政11年，周一敲定協議，挽救了其奄奄一息的政治生涯。根據內塔尼亞胡與甘茨敲定的三年協議，前者將擔任前18個月的總理，後者則接任餘下任期，但重點並非執政的先後次序，而是兩人實質掌控的政府部門，藍與白黨將擁有外交和國防事務的決定權，利庫德集團則有保有對司法任命的影響力。這對於正受數宗貪污案件困擾的內塔尼亞胡來說，無疑為其仕途的逆轉時刻，再次展現出生命力。

「不是紛爭之時」

甘茨曾豪言不會服務一個由涉貪者領導的政府，被昨日的我打倒後，自然需要華麗轉身的託詞。他在國會演說中強調，「這是非常時期，要求做非常決定⋯⋯現在不是爭論和分歧的時候⋯⋯這是負起責任、堅定、愛國者領導的時候。 讓我們攜手使以色列擺脫這場危機。」

兩人的合作終止了持續一年的亂局，但甘茨的政治代價絕非便宜。首先，過去兩年甘茨的政治宣傳，本打着反貪的旗號以吸引反對內塔尼亞胡管治的選民，故可見在其選舉政綱中，有數項政策倡議，如以「道德敗壞法」來禁止被定罪的人出任政府要職、取消「建議法」讓公眾得知官員被查後的跟進建議等，無一不是針對內塔尼亞胡的污點量身訂造。

甘茨的轉向不僅得失選民，同時亦賭上與盟友的關係。由於藍白黨裡各派系的團結，僅是扎根於反對內內塔尼亞胡連任的情緒，故甘茨轉向後，本屬盟友的Telem黨和Yesh Atid黨已於三月下旬在以色列國會批准下，脫離藍白黨聯盟，以劃清界線。縱然此舉削弱了反對甘茨的聲音，但同時也使其國會裏的盟友數目，遠遜於利庫德集團，這變相使甘茨在三年協議的後半段中，難以主導施政，必須另覓盟友。

防疫不忘吞併領土

或許內塔尼亞胡和甘茨自知兩人組成聯合政府的怪異之處，故在聯合聲明中強調緊急政府的首半年，不會引進與新冠肺炎無關的法律，惟當中亦有「例外」——兩人皆同意在冷靜期中執行特朗普提出的「世紀協議」，可見兩人在防疫時不忘繼續吞併領土。

兩人有此盤算和共識，與特朗普近日岌岌可危的地位有關。雖然美國在以巴衝突的立場上長年偏坦以色列，但特朗普親以程度仍令人咋舌。特朗普提出中東和平「世紀協議」的條文，諸如明言支持以色列在定居點政策上成立「飛地社區」、支持正式吞併約旦河谷和西岸，卻是近年鮮有完全倒向以色列殖民政策、毫不顧忌國內外的反對聲音。可是，原本大有機會憑着美國經濟表現連任的特朗普，如今卻被自身遲疑的防疫政策拖累，連任機會成疑。與此同時，民主黨的候選人拜登即使並非巴勒斯坦的支持者，但其競選期間表明對「世紀協議」的不滿。若然成功入主白宮，拜登或會中止甚至逆轉特朗普對以列的「優待」。由此可見，內塔尼亞胡與甘茨即使因爭權而針鋒相對，但在以色列的國情中，對外併吞土地總能起到化解爭端、尋求共識的功能。