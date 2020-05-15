特朗普威脅絕交　《環時》：不相信華盛頓能夠完全切斷中美關係

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情引發的爭議，導致中美關係惡化，美國一直指責中國處理不當，導致全球及美國有大量民眾染疫及死亡。美國總統特朗普（Donald Trump）5月13日威脅切斷中美所有關係，中國《環球時報》在社論指出特朗普「這話非常轟動」，以及「我們不相信華盛頓能夠『完全切斷』中美關係」。

對於特朗普切斷所有中美關係的言論，中國《環球時報》5月15日刊發題為《特朗普在錯誤時間對華發錯誤威脅》的評論以作反擊說，稱這話非常轟動，但是如果人們記得，就是這位總統不久前在記者會上建議新冠肺炎患者注射消毒劑來殺死體內的病毒，再聽他這樣說，大概就不會吃驚了。

文章還說，特朗普總統是第一位說出要切斷同中國整個關係的美國領導人，他的這一表述可以說在美國的鷹派言論中也走到前頭。通常美國最激進的對華言論都出自國會，總統和行政當局則彷彿手裏握着韁繩，但現在更像是形成對華展示強硬的競賽，這種競賽既是行政當局與國會之間的，也成了這次選舉中民主黨和共和黨之間的。

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文章還寫道，「這樣的瘋狂首先出自中國崛起帶給美國的長期焦慮，也出自美中抗疫巨大差距讓一些華盛頓精英難以抑制的妒忌和驚慌，最後它是大選即將到來的直接結果。特朗普政府的抗疫表現差得實在出圈了，他看來是要『豁出去』了，以最大的力度向中國甩鍋（推卸責任），用這種方式與美國輿論愈來愈可能嚴厲追究他的可能性拼個魚死網破」。

文章還指出，「我們要做好在一段時間裏中美在兩國關係核心要件上實質性『脫鈎』的各種準備，比如高科技脫鈎，與此相關的經濟脫鈎，還有人文社科領域的部分脫鈎等等。由於美國這撥政治精英對該國輿論的毒化，華盛頓這方面的行動很可能會接踵而至，對中美關係造成重擊」。