【新冠肺炎】模型預測美國6月死亡人數超過10萬　多州疫情放緩

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美國疾病控制和預防中心總監雷德菲爾德（Robert Redfield）5月15日表示，根據中心追蹤的統計模型，6月1日前累計將有10萬人死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。不過按照約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據分析，逾半州份的疫情有放緩趨勢。

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雷德菲爾德表示，中心12個追蹤的統計模型，估計未來數周的死亡人數將增加，直到6月1日前累計超過10萬人。華盛頓大學衛生統計評估研究所本周早前公布預測，料8月4日前累計有14.7萬人病歿。

按照約翰斯・霍普金斯大學的數據分析，28個州份的疫情有放緩趨勢，新增個案減少。其中包括開始放寬限制措施的喬治亞州和南卡羅來納州。不過德克薩斯自5月1日放寬防疫措施以來，確診個案錄得20%至30%的增幅。另外有7個州份的單日確診個案維持上升趨勢。

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