美媒揭中國阻台參與世界衛生大會　施壓譚德塞密函曝光

距離舉行世界衛生大會（WHA）尚有2天，主張要有份出席的台灣仍未收到邀請。有媒體披露中國外交系統要求各國向世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）發送聯名信件，不要在大會上提出台灣議題。中國發送譚德塞的信函內容也曝光，要求他在處理台灣議題上必須遵守「一個中國」原則。

中國認為在疫情大流行仍持續之際，各國應集中精神救人性命。圖為美國國家衛生研究院2月發布一張沒有標明日期的照片。在電子顯微鏡下，可見導致新型冠狀病毒肺炎的SARS-CoV-2病毒（黃色部分）在細胞（藍及粉紅色部分）上出現。（AP）

美國《外交政策》雙月刊網站5月15日的報道中指出，本周獲得一封中國政府致送譚德塞的機密信件，內容寫道：「台灣參與世界衛生大會應根據一個中國原則處理。但我們在知道個別成員國或企圖在大會揭幕時提出所謂的『台灣參與』議題感到非常擔心。這與成員國之間的普遍共識背道而馳，即在虛擬大會進行期間不應考慮任何有爭議的議題。」

信中指出：「面對前所未有的挑戰，我們應聚焦在拯救生命，而不是被政治操縱分心。」

《外交政策》引述有身份的消息人士稱，上周美國在日本支持下，說服一半主要西方盟國、包括澳洲、英國、加拿大、法國、德國及新西蘭向譚德塞聯合提出要求，邀請台灣出席5月18日至19日的世界衛生大會。但歐洲國家的政府則想避免在疫情持續期間在聯合國的衛機構發生惡劣的爭吵，它們在探索將任何有關台灣身份的考量，留到秋季處理。