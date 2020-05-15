回應台灣能否參加世衛大會　陸外交部：按照「一個中國」原則處理

新型冠狀病肺炎疫情在全球蔓延，世衛即將在下周即將舉行世界衛生大會，同樣受疫情影響的台灣，其最終能否出席是外界其中一個關注焦點。 中國大陸外交部發言人趙立堅在周五（15日）的例行記者會上就重申，稱台灣民進黨當局利用疫情大搞政治操弄，在國際場合持續炒作有關問題，「其真實目的是挾洋自重，『以疫謀獨』」，大陸對此堅決反對。 趙立堅並強調，台灣要參加世衛大會必須按照「一個中國」原則處理。

趙立堅指，民進黨執政以來頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認兩岸同屬一個中國，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在，「台灣地區無法參加世衛大會的局面，是民進黨當局造成的，民進黨當局對此心知肚明。」

趙立堅指大陸始終高度重視台灣同胞的健康福祉。（中央社）

趙立堅續指，大陸始終高度重視台灣同胞的健康福祉，例如大陸在今年1月接待台灣防疫專家赴武漢市考察疫情防控情況、大陸截至5月15日向台灣通報152次疫情資訊。趙立堅又提到，自去年以來，台灣衛生專家共有16批24人次參加世衛的技術活動，台灣獲得疫情資訊的渠道亦是暢通，根本不存在「國際防疫缺口」。

趙立堅批評個別國家執意要在即將舉行世衛大會上討論涉台提案，其目的只有一個，就是將衛生問題政治化，實現一己政治私利，「這一做法的後果只能是嚴重干擾大會進程，破壞國際抗疫合作，也必將遭到國際社會絕大多數成員的堅決反對。」

（綜合報道）