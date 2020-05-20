特朗普團隊正招募「親總統」醫生　向公眾宣傳盡快重啟經濟

美聯社5月20日報道，該社獲得的錄音顯示，美國總統特朗普（Donald Trump）的盟友正在招募「親特朗普」的醫生，以讓其在媒體面前大力宣傳盡快重新開放，恢復美國經濟，力求提高特朗普連任的機會。

美聯社報道稱，媒體與民主中心（Center for Media and Democracy）向該社提供的錄音記錄顯示，國家政策委員會行動組織（CNP Action）在5月11日一場電話會議上，與特朗普競選連任陣營的高級職員討論該計劃。

CNP Action為國家政策委員會（CNP）附屬機構，至於CNP則是與共和黨結盟。CNP Action也屬於「拯救我們的國家」聯盟（Save Our Country Coalition）一部分，該聯盟於4月下旬成立，旨在結束針對疫情而實施的國家封鎖政策。

美聯社報道，特朗普團隊正招募「親總統」的醫生。圖為特朗普1月14日在威斯康星州的競選集會上演講（AP）

特朗普競選團隊承認招募醫生

復甦經濟被視為提高特朗普總統連任希望的關鍵，並且已成為白宮新冠肺炎特別工作組日益關注的焦點。

特朗普競選團隊傳訊總監默托（Tim Murtaugh）證實，正在招募醫生以公開支持總統特朗普恢復開放的想法，但他拒絕透露該計劃會何時推出。

哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院的流行病學教授薩德爾（Wafaa El-Sadr）博士說，在當前疫情大流行的緊急情況下，政府必須向公眾提供基於科學的一致信息。薩德爾稱，「讓醫生吹捧一些不以證據及科學為依據的信息，是完全不負責任的行為。」

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報道稱，在5月11日的電話會議上，共和黨人舒爾茨（Nancy Schulze）說，她已為特朗普提供了27位準備捍衛其重新開放言論的醫生名單。特朗普競選團隊高級顧問施拉普（Mercedes Schlapp）對此表示支持，施拉普在電話中說「這些醫生就是我們需要的，能在電視和廣播中露面，以幫助我們傳達信息的人。」

隨着數名共和黨州長一周前採取行動以解除對州的封鎖，美國疾病預防控制中心用於預測新冠肺炎感染和死亡人數的國家綜合預報數字也相應增加。CDC預測，到6月1日，美國的死亡人數將超過100,000例。此前，CDC預測直到夏季末才會達到這一死亡數字。

白宮5月19日聲明稱，特朗普在內閣會議的講話上，再次提到了將安全地、迅速地重新開放美國及復甦經濟一事。美國財政部5月19日稱，財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）與來自加拿大，法國，德國，意大利，日本，英國，歐盟委員會和七國集團（G7）的財政部長舉行電話會議，討論隨着美國重新開放，將加快經濟活動的戰略。