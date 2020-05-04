抗疫不力乏領袖風範　美國大選淪為兩弱相爭

美國新型冠狀病毒疫情嚴重，至今已有過百萬人確診，六萬人喪生，確診人數為全球個案三分之一。作為世界超級強國，如此數字令山姆大叔面目無光，而身為一國之首，總統特朗普亦完全展現不到危難時刻的領袖風範，依然與國會政敵及地方諸侯唇槍舌劍，酣於政爭，甚至屢次失言引來抨撃。在疫症禁之不絕，經濟持續下滑情況下，特朗普謀求年底大選連任的形勢毫不樂觀，最近民調顯示其在幾乎必須勝出的佛羅里達州，支持度跟民主黨對手拜登甚為吃緊，令此場全球大疫或成今屆大選的「黑天鵝」。

本來特朗普過去四年的最大政績，為美國欣欣向榮的經濟復蘇，股市屢創新高之餘失業率亦持續下降，特朗普亦對其選情自信滿滿，似乎胸有成竹。不過一場疫症令美國經濟繁華瞬間摧毀，各地居家、停市、封城等禁令下，不少基層頓失所依，逾3,000萬工人申請失業救濟，打破2008年金融海嘯紀錄。有專家甚至指出美國失業率可達20%，為1930年代經濟大蕭條以來最高。特朗普一直打經濟牌的如意算盤再也打不響，對其選情自然大為打撃。

曇花一現的「聚旗效應」

有危當然亦有機，特朗普本可在此危難時刻施展其領袖風範，動之以情、說之以理、援之以政，慰藉人心同時把國家在此動盪時刻挽救過來。特朗普也疫症爆發之初，跟其他西方國家領袖一樣民望顯著上升。然而此「聚旗效應」僅曇花一現，亦未有如德國總理默克爾、意大利總理孔特、加拿大總理杜魯多等急升至逾七成，特朗普民望曾一度微升至49%，卻很快又回原形回落至43%。這跟特朗普一塌胡塗的抗疫表現不無關係。

不論現時特朗普政府對病毒的源頭有何等說法，是否從武漢實驗室外洩，亦不能否認自武漢於1月23日封城至3月初美國開始出現大規模爆發，華府足足有個多月時間準備。然而在疫情爆發之初，各地出現試盒及個人防護裝備嚴重缺乏的情況，特朗普卻未有利用聯邦政府的權力，統一調度、採購、分發醫療物資，反而任由地方政府自生自滅，甚至互相爭奪物資，又跟民主黨州長爆發罵戰，未能發揮團結及領導角色。

示威者4月23日在白宮附近舉行抗議特朗普政府的活動。（Reuters）

特朗普無視科學

特朗普又急欲重啟經濟，多次跟團隊中的衞生專家打對台，在未有臨床證據證明有效時推薦使用抗瘧疾藥物「羥氯喹」，又在疫情未減退之時支持共和黨州長逐步放寬隔離令，被斥為罔顧科學。特朗普更於一次記者會上，稱可研究用紫外光或向人體注射消毒劑，以光加熱消滅病毒，淪為國際笑話，加深其無視科學，順口開河的印象。事後其團隊明顯知道特朗普失言將對其選情不利，稱其將會減少出席抗疫記者會以防再講多錯多。

為了可以再舉辦競選集會，特朗普不停催促解封，卻對解救美國經濟衰退的困局不太關心。現時近三萬億美元的三輪刺激經濟方案，大多由國會兩黨議員主導，包括由民主黨眾議院議長佩洛西和參議院少數派領袖舒默，以及共和黨少壯派等不斷提出多種方案支援大小企業及普羅家庭，但特朗普至今仍未推出任何鴻圖大計，反而每每落後於形勢，不及早啟動《國防生產法》生產醫療物資應急，只懂在全民派錢的支票上加上自己簽名，為自己臉上貼金。

拜登乏善足陳

既然特朗普抗疫不力，對手本可乘虛而入，然而拜登自初選悉數押後以來，大部份時間只躲在特拉華州老家中，鮮有出現於公共視野。其亦未有發揮領導角色，領導參眾兩院民主黨人，周詳規劃出復興美國經濟的願景及方案，以穩定國內朝不保夕的工人人心。當他出現於鏡頭面前時，也不時出現忘詞的情形，更令坊間對其患腦退化症的傳聞甚囂塵上。後來他偕妻一同接受訪問時，情況雖有所改善，但身為總統候選人的抗疫大計，依然流於表面無甚看點。

事實上拜登亦為一名弱勢候選人，年初初選初期便出閘脫腳，居然連敗於社會主義參議員桑德斯及小鎮市長布蒂吉格，令人大為吃驚。就算其後來於南卡羅萊納州扳回一仗，若非前總統奧巴馬於幕後穿針引線，勸退黨內溫和派候選人紛紛退選讓路，拜登也許早於「超級星期二」敗予桑德斯，此後選舉走向亦會從此改寫。由黨內溫和派候選人風芒皆勝拜登，黨內大佬亦一直處於觀望態度，便知拜登非其最屬意人選，只是無奈蜀中無大將，廖化作先鋒罷了。

在新冠肺炎疫情下，拜登展開網上的競選宣傳，圖為3月中他透過網絡現身。（Getty）

美國大選兩弱相爭

而且拜登陣營內部亦一直對副總統人選相持不下。最新民調顯示多達三成人屬意麻省聯邦參議員沃倫為拜登副手，高過大熱人選加州聯邦參議員賀錦麗逾一成，然而有消息傳出民主黨金主對沃倫極為抗拒，認為其反大企業反華爾街立場對他們構成威脅。此亦加深拜登受華爾街支配的親商建制形象，對於致力要革除華盛頓金權政治、解決深層次結構矛盾的進步派來說，在華盛頓打滾近50年的拜登，自然是食之無味，棄之可惜的雞肋。

上屆同樣為進步派選民唾棄的希拉里迎戰特朗普，不少選民都選擇投特朗普或另投小黨，希望以希拉里落敗痛撃民主黨，令其從跟大財團的紙醉金迷中驚醒過來。此「震盪療法式」的攬炒主義在今屆再度出現。不過特朗普上台後雖某程度改寫美國40年來為新自由主義壟斷的政治生態，卻令國內政治對立日益加劇，政局更為動盪。然而繼續投給一式一樣的政客，亦帶不來任何改變，反令制度矛盾日益加深，最終亦只會導致社會日益分化的怪圈。

拜登跟特朗普在此場疫症中乏善足陳，甚至令渴求在危難時刻展現領袖風範的美國人大失所望。要解決美國當前禁之不絕的疫症，以及背後根深柢固的深層次結構矛盾，兩人似乎都非勝任人選，形成此場大選兩弱相爭之格局，最終恐怕要視乎誰較少出錯而勝出。而相比近乎神隱的拜登，鎂光燈注視下的特朗普自然是較為吃虧。不過搖擺州份佛羅里達州的關鍵少數選民、美國反建制選民的攬炒心理、國內經濟走向、國際間的風吹草動依然舉足輕重，足以左右最終大選結果。