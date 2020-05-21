【新冠肺炎】紐約將試用紫外線燈為巴士及地鐵消毒

新冠肺炎（COVID-19）繼續在全球蔓延，美國有線新聞網絡（CNN）5月20日報道，紐約市公共交通將試行新計劃，使用紫外線燈為巴士、列車及車站消滅新冠病毒。

紐約大都會交通局（Metropolitan Transportation Authority）5月19日晚上宣布，將與普羅照明公司（PURO Lighting）合作去推動這項計劃。報道稱，這次使用的UVC是紫外線光譜上的三種光之一，可以消滅新冠病毒，同時也對其他多種病毒和細菌有效。

在下周初，計劃會進入第一階段，先在地鐵、巴士與轉車設施試行，若然成功的話，計劃會再擴展至紐約長島鐵路和北方大都會通勤鐵路，它們都是連接紐約市區與郊區的鐵路。

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紐約大都會交通局行政總裁福伊（Patrick Foye）表示，這是全球首次有公共工具機構推行類似試驗，對此感到自豪，又稱在近3個月來，該局一直努力為列車及巴士展開消毒抗疫工作。

新冠肺炎疫情重創美國，紐約地鐵也受到嚴重影響，在5月6日時，紐約關閉整個地鐵系統以為所有列車消毒，是該地鐵115年來的首次。

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