【美國大選】拜登再勝出初選　民調顯示他在維珍尼亞州領先特朗普

篤定代表美國民主黨出戰11月總統大選的前副總統拜登（Joe Biden），最新再贏得俄勒岡州的民主黨黨內初選。拜登勢將挑戰總統特朗普（Donald Trump），在維珍尼亞州的最新民調顯示，拜登支持率較特朗普高出12個百分點。

由於處於疫情非常時期，在俄勒岡州，包括拜登在內的所有候選人，都沒有參加或組織重大的競選活動。圖為拜登於3月15日前往華盛頓美國有線電視新聞網演播室，參加民主黨總統初選辯論。（AP）

據俄勒岡州公共廣播（OPB）5月20日報道，根據初步結果，拜登以大約67％的選票擊敗參議員桑德斯（Bernie Sanders）和沃倫（Elizabeth Warren），桑德斯與沃倫此前已宣布退出競選。

彭博社5月20日文章稱，在疫情大流行期間，其他十幾個州推遲或改用了以郵寄為主的方式進行選舉。使用郵寄選票已有多年歷史的俄勒岡州，幾乎沒有進行調整，就順利舉行選舉。

霍士新聞（Fox News）5月20日報道，羅阿諾克學院民調（Roanoke College）的民調顯示，在維珍尼亞州，拜登支持率為51%，特朗普支持率為39%，拜登以高於特朗普兩位數的支持率，高居民調榜首。

羅阿諾克學院民調總監威爾遜（Harry Wilson）在一份聲明中指出，拜登在過去三個月中，競選優勢略微提高。在過去幾次的維珍尼亞州聯邦和州範圍內的選舉中，民主黨人支持率都高於共和黨人。

羅阿諾克學院民調於5月3日至17日展開，563名維珍尼亞州選民受訪，調查的抽樣誤差為4.1%。