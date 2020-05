金正恩健康有問題？洛文稱如果「她」這樣做　可見老友情況不太妙

朝鮮最高領導人金正恩的生死和病重謎團,不久前隨著他的「公開露面」,本來已經撥雲見日。但金正恩的好友:前NBA球星洛文(Dennis Rodman)本周卻對他的健康狀況表示懷疑,讓這位36歲朝鮮神秘領導人是否病重的話題,又再度被炒熱起來。

洛文周四(21日)在《早安,英國》(Good Morning Britain)節目中接受節目主持人摩根(Piers Morgan)的視像訪問。內容本來是要談Netflix推出的「籃球之神」米高佐敦(Michael Jordan)與公牛王朝的紀錄片《最後之舞》(The Last Dance)。這部紀錄片共有10集,Netflix在本周一(18日)讓最後兩集上線,洛文也有在影片中亮相。

但是兩人聊着聊着,卻扯到了不久前的金正恩死傳聞 。摩根問洛文說:「你知道他現在的身狀況怎樣嗎?」洛文竟然回答說:「皮爾斯,我確實跟朝鮮保持着聯繫,但我能說的是:如果您在電視上看到他的妹妹、她正在管理這個國家, 你就知道的確有了問題了。這就是我要告訴的事。」(編按:原文是:"I do have communications with North Korea, but I can say this, though: If you see his sister on TV, running the country, now you know something is wrong, that's all I'm going give you."

洛文暗示 ,如金正恩的妹妹金與正在電視上公開露面的次數增加了,這顯示平壤發生了並不尋常的狀況。

多年來,由於金正恩對籃球的熱愛,讓他跟作風特立獨行的洛文建立起不錯的友誼。所以,順理成章的,洛文非常關心金正恩的健康狀況。

金正恩的妹妹金與正近日被盛傳是潛在繼任者。據說金正恩至少有兩個孩子,但同樣都還沒成年。

朝鮮是一個非常重男輕女的社會,自從1948年朝鮮政權成立以倈,兩次的接班人都是男性。但是,32歲的金與正近年來在哥哥的政府裡扮演着愈來吃重的角色。2017年,她跟朝鮮的一些高層人物一起被美國政府列入「嚴重侵犯人權」的黑名單。

