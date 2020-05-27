【孟晚舟加拿大被捕】是否引渡美國？　牽扯中美加3國外交角力

華為副董事長、創辦人任正非之女孟晚舟2018年12月1日從香港飛往加拿大溫哥華準備轉機往墨西哥期間被捕後引發的風波仍未平息，事件發生至今已持續一年多，不但影響孟晚舟與華為，更是逐步加劇中國、美國與加拿大三國之間的外交角力。本文按時序列出風波期間的各項大事，讓大家重溫這次事件。

以下為孟晚舟被捕案摘要：

華為孟晚舟被捕：加拿大2018年12月1日應美國要求，在溫哥華國際機場拘捕華為副董事長孟晚舟，一石激起千層浪。（Reuters）

2018年12月1日

孟晚舟當時由香港乘飛機前往墨西哥，途經加拿大卑詩省溫哥華市轉機。加拿大政府應美國司法部要求，在溫哥華國際機場拘捕她。

2018年12月7日​

孟晚舟前往卑詩省最高法院出席案件的首次保釋聽證會。美方代表稱，孟晚舟涉嫌透過一間名叫Skycom的香港公司與伊朗進行非法交易，違反美國的制裁禁令。聽證會首日未有結果，法官延期至2018年12月10日再審議。

2018年12月10日​

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）分別在中國被捕，中國外交部指他們涉嫌從事危害中國國家安全活動。有聲音質疑中國可能是「報復式」拘留加拿大人。



中國外交部2019年5月16日證實，加拿大公民康明凱和斯帕弗已遭當局批准依法逮捕。其中康明凱涉嫌為境外刺探國家秘密和情報犯罪，斯帕弗則是涉嫌為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪。

2018年12月11日​

孟晚舟​重返加拿大最高法院，出席保釋聽證會。法官在當天下午宣判批准其保釋申請。她需繳交1000萬加元保釋金，遵守多項保釋條件。包括配戴電子腳鐐，以及遵守「門禁」。

圖為2020年5月18日，身在中國北京一間華為門市的消費者。（Reuters）

2019年1月8日​

波蘭國內安全局以涉嫌從事間諜活動拘捕華為波蘭分公司高層王偉晶。

2019年1月14日​

中國大連法院重審加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的在華走私毒品案，決定改判他死刑。

2019年1月22日​

加國大使麥家廉接受媒體採訪時評論孟晚舟事件，之後遭總理杜魯多要求「收口」。他1月24日發聲明道歉，惟隔日又再談論案件，最終被炒。

圖為2020年1月23日，華為副董事長兼首席財務官孟晚舟離開住所前往加拿大卑詩省最高法院，出席引渡聽證會。（Reuters）

2019年1月28日​

美國正式刑事起訴華為、其附屬公司及華為副董事長孟晚舟等，並要求引渡孟晚舟，美國指他們涉嫌詐騙、妨礙司法公正及盜取T-Mobile美國分公司的商業機密等合共23項罪名。

2019年1月29日​

加拿大卑詩省最高法院開庭審理孟晚舟的更改保釋條件申請，孟晚舟再次抵達法院出庭應訊。

2019年2月19日​

華為創辦人任正非在訪談中表示，孟晚舟永生永世不可能做接班人，因為她沒有技術背景。

華為孟晚舟被捕：任正非2019年2月18日​接受BBC專訪，指孟晚舟沒有技術背景，永生永世不可能做接班人。（AP）

2019年3月1日​

加拿大司法部宣布簽發授權進行令，允許卑詩省法院啟動孟晚舟案的正式引渡聆訊。

2019年3月3日

孟晚舟的律師團隊向加拿大卑詩省最高法院遞交13項起訴書，​控訴加拿大​政府多名高官和員工。

2019年3月4日

多間外媒引述知情人士報道，華為計劃控告美國政府。

2019年3月6日

孟晚舟在加拿大卑詩省最高法院出庭。檢控官於庭上表示，辯方同意把案件押後至5月8日，再決定引渡聆訊日期，並獲法官接納有關要求。

華為孟晚舟被捕：身穿黑裙的孟晚舟2019年5月8日笑容滿面地離開寓所到法院出席聆訊。（Reuters）

2019年3月8日

華為控告美國禁止政府機構購買華為設備和服務，違反美國憲法。

2019年3月10日

華為消費者業務CEO余承東接受德國媒體WELT採訪時透露，華為已經為智能手機和電腦開發自己的操作系統，作為後備計劃。

2019年3月12日

美國駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）致函德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier），指若德國允許華為或其他中國電訊設備製造商參與5G網絡建設，將限制與德國的情報交流。

2019年3月28日

英國政府通訊總部（GCHQ）轄下的國家網絡安全中心發表報告，批評中國電訊公司華為的設備有「重大技術問題」，指摘公司的不良操作造成漏洞，或會帶來安全風險。惟報告並未指控華為蓄意安裝「後門」軟件或為中國政府從事間諜活動。

美國共和黨參議員卡頓（Tom Cotton）2020年1月8日提出法案，要求美國停止向使用華為設備的國家共享情報。（Reuters）

2019年4月3日

美國麻省理工學院宣布，由於中國企業華為和中興涉違反制裁正接受聯邦調查，決定中止與對方合作。

2019年4月20日

英國《泰晤士報》指，美國中央情報局（CIA）向英國、加拿大和新西蘭等盟國警告，指華為公司接受解放軍資助。

2019年5月3日

美國再次警告華為威脅，多國起草5G安全草案。

2019年5月8日

孟晚舟再上庭，出席美國要求引渡的排期聆訊。法官批准孟晚舟搬到桑拿斯區（Shaughnessy）的住所；並定於9月23日至10月4日處理案件的披露資料申請，她需在9月23日到庭。

華為孟晚舟被捕：孟晚舟引渡聆訊連日持續，圖為9月30日，孟晚舟步出法院情況。（Reuters）

2019年5月15日

美國總統特朗普（Donald Trump）簽署行政命令，宣布進入「全國緊急狀態」，禁止美國企業使用對國家構成安全風險的電訊設備商所製造的設備，以保護受威脅的美國通訊行業。

2019年5月20日

美國商務部發聲明稱，華為禁令將延遲90天實施。

2019年5月23日

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，任正非在華為公司與中國政府的關係上說謊。

2019年5月29日

華為要求法院裁定美國禁令違憲。

德國專利統計公司IPlytics的統計數據顯示，目前在全球5G標準必要專利（SEP）聲明中，華為標準必要專利數量居全球第一，華為在5G領域內的技術領先令美國政府警惕。（AP）

2019年6月5日

華為聲稱將與美國簽署無間諜協議。

2019年6月21日

美國再把5間中國科技公司列入黑名單。

2019年9月9日

微軟（Microsoft）總裁史密斯（Brad Smith）希望，華府提供更多證據支持華為禁令。

2019年9月23日

加拿大卑詩省法院當天起一連多日，處理由孟晚舟一方提出的終止引渡聆訊程序。孟晚舟再次出庭，左腳戴上電子腳鐐，身形顯得消瘦，但精神不錯。

2019年10月2日

孟晚舟引渡聆訊繼續，控方稱在拘捕孟晚舟的過程雖出現程序錯誤，但無證據顯示辯方質疑的美加合謀。孟晚舟律師團指控加拿大皇家騎警與美國聯邦調查局進行「秘密刑事調查」，違反引渡法。

孟晚舟被拘一年多，期間多次出庭受審，但加拿大司法部始終未決定是否要將孟晚舟引渡至美國。（AP）

2019年10月28日

美國聯邦通信委員會表示，對於使用華為和中興的無線營運商，他們將切斷其資金投入。

2019年11月4日

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，允許美國公司向華為出售設備的許可證很快就會出現。

2019年11月20日

華為發言人表示，正尋求即時終止引渡孟晚舟到美國的計劃。

2019年12月1日

美國有線新聞網絡（CNN）報道，任正非在接受專訪時說，孟晚舟應該為處在這一狀況而感到驕傲，因為在這中美兩個國家之間的爭鬥中，她已經成為談判的籌碼。

圖為2020年1月23日，華為副董事長兼首席財務官孟晚舟離開住所前往加拿大卑詩省最高法院，出席引渡聽證會。（Reuters）

2020年1月20日

孟晚舟的引渡聆訊預定於當天至24日進行。

2020年2月13日

美國司法部2月13日入稟紐約布魯克林聯邦法院，控告中國電訊設備供應商華為及公司副董事長孟晚舟，指涉嫌以詐騙方式竊取商業機密。

2020年3月13日

加拿大駐華大使館稱，病重的康明凱獲准與其父通電話。館方在聲明中指出，有關方面是基於人道理由准許他與父親通電話。此外康明凱與斯珀弗在獲疫情持續期間伙食改善，以在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續期間增強他們的免疫力。

2020年5月21日

加拿大卑詩省最高法院稱會在當地時間27日裁定，此案是否符合「雙重犯罪」標準。

2020年5月26日

中國外交部發言人趙立堅5月26日在例行記者會上回應稱，中方在孟晚舟事件上的立場是一貫的、明確的。美加兩國濫用其雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯中國公民的合法權益，這是一起嚴重的政治事件。