【新冠肺炎】印度政府機構稱沒嚴重副作用　續用抗瘧藥羥氯喹防疫

世界衛生組織5月25日宣布暫停以抗瘧藥物「羥氯喹」（Hydroxychloroquine）作新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）治療臨床試驗。印度最高生物醫學研究機構5月26日繼續支持使用有關藥物作防疫及治療用途。

新型冠狀病毒肺炎：圖為5月26日巴西阿雷格里港一間醫療中心多盒的羥氯喹。巴西亦是其中一個推薦使用羥氯喹的國家。（Reuters）

印度醫學研究理事會（Indian Council of Medical Research，ICMR）委員會總幹事巴爾加瓦（Balram Bhargava）在26日表示，在審視研究的數據以及病例對照後，發現羥氯喹可能有效。巴爾加瓦稱藥物未見嚴重副作用，僅出現噁心，嘔吐和心悸的輕微症狀。

ICMR較早前批准擴大使用羥氯喹，作為治療及預防新冠肺炎。醫藥研究委員會表示，在嚴格醫學監督下，醫院的所有醫護人員和一些前線人員可以服用該藥物長達數周。

世界衛生組織（WHO）25日表示，就考慮最新的研究報告，顯示羥氯喹不但對治療新型冠狀病毒感染無明顯益處，甚至可能令病情惡化以至死亡，宣布暫停以羥氯喹作臨床試驗。

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