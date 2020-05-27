孟晚舟獲釋還是引渡美國？　加國法院稍後裁定是否「雙重犯罪」

加拿大卑詩省最高法院將在當地時間5月27日，就華為副董事長孟晚舟是否涉及「雙重犯罪」作出裁決。裁決將決定對方會否被引渡到美國受審，或因不合乎引渡條件而獲得釋放。

孟晚舟引渡案：孟晚舟目前仍在加拿大住所中軟禁，必須在腳配戴追縱器。圖攝於2019年9月，孟晚舟在溫哥華家門前。（Reuters）

孟晚舟2018年12月在過境溫哥華機場期間，加拿大應美方要求將其拘捕。美方以孟晚舟涉嫌違反美國出口管制，以假帳資料掩護，向伊朗出售科技為由，要求加拿大引渡孟晚舟到美國受審。

案件的關鍵在於孟晚舟的罪行是否構成美加的引渡條件，孟晚舟代表律師認為，因加拿大未有向伊朗實施制裁，因此不構成「雙重犯罪」的引渡條件。卑詩省最高法院將在27日作出裁決。

若雙重犯罪成立會上訴

若果裁決認定孟晚舟案構成雙重犯罪，意味孟晚舟將合乎引渡條件。但一般相信孟晚舟律師團隊會提出上訴，阻止她被引渡美國。

加拿大電視公司新聞網 （CTV）報道指，相信孟晚舟的律師團隊會以孟晚舟案被政治介入，及她在溫哥華機場被捕時，遭警方侵犯權利中的入手。孟晚舟在被捕不久後，美國總統特朗普（Donald Trump）曾表示如果若美國能與中國達成更好的貿易協議，他會考慮介入案件。

報道引述法律專家指出，最終案件可能會搬到加拿大最高法院解決，連同庭審等程序，整個案件可能需時數年。

若雙重犯罪不成立理論會獲釋

若果裁決認定孟晚舟案不構成雙重犯罪，理論上孟晚舟便可獲得釋放，歸還護照獲准離境，結束超過17個月的軟禁。

不過除不清楚司法部會否提出上訴外，報道亦指加拿大邊境服務局（Canada Border Services Agency）亦可能成為孟晚舟無法離境的障礙。在過往審訊的期間，法庭曾披露指加拿大海關從未承認孟晚舟入境，目前未知當局會如何處理是否讓孟晚舟離開的要求。