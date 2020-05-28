【新聞教室】美國《香港政策法》是什麼　為何高度自治是關鍵？

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月27日表示，香港已不再有高度自治，有擔心美國將會取消香港的特殊地位，或認為這個特殊地位不重要。為何高度自治是關鍵，美國的《香港政策法》又是什麼？

香港政策法：圖攝於5月20日一個記者會。美國務卿蓬佩奧在5月27日表示，香港在中國的統治下已不再有高度自治。（Reuters）

英國1997年7月1日結束對香港的管治，香港主權移交成為中華人民共和國轄下的特別行政區，美國政府需釐定對港政策。美國國會推動並通過法案，容許美國依據《中英聯合聲明》裏中國讓香港實行「高度自治」的承諾，給予香港金融與文化等領域特別待遇。

《香港政策法》於1992年由時任美國總統老布殊（George H. W. Bush）簽署生效。

在《香港政策法》下，美國在經貿領域視香港為非主權實體，雙方可制訂獨立的經濟、貿易、金融等雙邊協議，並視香港為獨立關稅區。香港可自由兌換美元不設上限，讓金管局透過聯繫匯率維持美元兌港元匯率。同時，香港亦可享有美國簽證審批待遇。

《香港人權與民主法》國務卿審視香港自治

2019年反修例風波爆發，美國推動通過《香港人權與民主法》，經總統特朗普（Donald Trump）簽署生效。該法案的主要內容之一，是要求美國國務卿每年向國會提交報告，審視香港是否仍然有足夠的自治權，以考慮是否延續《香港政策法》。

因此，蓬佩奧表示香港已不再高度自治，將意味美國可終止《香港政策法》，取消其給予香港的各種特別待遇。這將毋疑衝擊香港作為世界金融與貿易中心地位，並對中國與美國在香港利益造成影響。

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